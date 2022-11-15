"Разом із Кімом": до Миколаєва вперше з 24 лютого прибув пасажирський потяг (фото, відео)

На сайті "Укрзалізниці" вже можна купити квитки з Києва. Склад курсуватиме по парних днях зі столиці, і по непарних — у зворотному напрямку.

Related video

Сьогодні, 15 листопада, до Миколаєва вперше з дня повномасштабного вторгнення прибув пасажирський потяг. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова правління "Укрзалізниці" (УЗ) Олександр Камишин.

Раніше компанія анонсувала, що склад №122/121 вирушить з Києва в південний обласний центр 14 листопада о 22:14. До Миколаєва він прибув о 07:15 ранку.

"Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Востаннє пасажирський потяг далекого сполучення приїжджав у Миколаїв 24 лютого", — прокоментували в УЗ.

Як зазначається, склад курсуватиме по парних днях із Києва в Миколаїв, і по непарних — у зворотному напрямку.

Квитки можна купити на сайті залізниці.

[ + – ] Квитки вже можна купити на сайті УЗ та в додатку

Олександр Камишин також додав, що вантажне сполучення з Миколаєвом працює вже давно, тепер вдалося відновити пасажирське. Це стало можливим після визволення Херсона від російських загарбників.

Потяг у Миколаїв: листівки з Кімом

Кореспондент сайту "Обозреватель", який вирушив на першому потязі в Миколаїв, показав, як виглядають вагони потягу. Так, у купе лежать листівки з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом і написом "Їдемо в Миколаїв".

Глава ОВА у себе в соцмережах також прокоментував поновлення залізничного сполучення.

"Купуємо квитки в Миколаїв на потяг", — написав він та опублікував посилання на сайт УЗ і додаток.

Як уточнюється, миколаївський склад складається з п'яти нових, нещодавно збудованих вагонів. Потяг повністю дублює свій маршрут, яким курсував до початку повномасштабної війни.

[ + – ] З Києва до Миколаєва потяг ходитиме по парних днях [ + – ] Перші пасажири вже доїхали з Києва до Миколаєва [ + – ] Склад складається з п'яти нових вагонів [ + – ] Залізничний вокзал у Миколаєві

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Місцеві жителі масово вітали українських бійців у центрі деокупованого міста.

Раніше НАТО закликало недооцінювати ЗС РФ після відходу з Херсона.