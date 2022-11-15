"Разом із Кімом": до Миколаєва вперше з 24 лютого прибув пасажирський потяг (фото, відео)
На сайті "Укрзалізниці" вже можна купити квитки з Києва. Склад курсуватиме по парних днях зі столиці, і по непарних — у зворотному напрямку.
Сьогодні, 15 листопада, до Миколаєва вперше з дня повномасштабного вторгнення прибув пасажирський потяг. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова правління "Укрзалізниці" (УЗ) Олександр Камишин.
Раніше компанія анонсувала, що склад №122/121 вирушить з Києва в південний обласний центр 14 листопада о 22:14. До Миколаєва він прибув о 07:15 ранку.
"Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Востаннє пасажирський потяг далекого сполучення приїжджав у Миколаїв 24 лютого", — прокоментували в УЗ.
Як зазначається, склад курсуватиме по парних днях із Києва в Миколаїв, і по непарних — у зворотному напрямку.
Квитки можна купити на сайті залізниці.
Олександр Камишин також додав, що вантажне сполучення з Миколаєвом працює вже давно, тепер вдалося відновити пасажирське. Це стало можливим після визволення Херсона від російських загарбників.
Потяг у Миколаїв: листівки з Кімом
Кореспондент сайту "Обозреватель", який вирушив на першому потязі в Миколаїв, показав, як виглядають вагони потягу. Так, у купе лежать листівки з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом і написом "Їдемо в Миколаїв".
Глава ОВА у себе в соцмережах також прокоментував поновлення залізничного сполучення.
"Купуємо квитки в Миколаїв на потяг", — написав він та опублікував посилання на сайт УЗ і додаток.
Як уточнюється, миколаївський склад складається з п'яти нових, нещодавно збудованих вагонів. Потяг повністю дублює свій маршрут, яким курсував до початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Місцеві жителі масово вітали українських бійців у центрі деокупованого міста.
Раніше НАТО закликало недооцінювати ЗС РФ після відходу з Херсона.