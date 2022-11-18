ГБР задержало руководство таможни в Закарпатье за вымогательство у перевозчиков (видео)

Начальника таможенного поста "Тиса" Владимира Коцура и его заместителя Владимира Лазорика подозревают в том, что они организовали систему поборов на границе и пропускали фуры под видом гуманитарной помощи.

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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника таможенного поста "Тиса" в Закарпатской области Владимира Коцура и его заместителя Владимира Лазорика. Их подозревают в организации системы незаконных поборов у автоперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как уточняется, руководство таможенного поста систематически брало деньги у перевозчиков за беспрепятственный проезд автобусов через границу.

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Сотрудники ГБР зафиксировали факты вымогательства 10,6 тыс. евро у одного из предпринимателей, осуществляющего международные перевозки пассажиров.

Как стало известно, такса устанавливалась из расчета за каждое транспортное средство и то количество товара, которое перевозилось. В среднем сумма взятки составляла около 500 евро с каждого автобуса.

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"Такое "сотрудничество" и регулярная выплата "дани" позволяла транспорту перевозчиков беспрепятственно и без искусственного затягивания процесса прохождения таможенных формальностей пересекать государственную границу", –– рассказывают в пресс-службе.

Правоохранители задержали подозреваемых непосредственно при получении части взятки в размере 7,5 тыс. евро.

Журналист Евгений Плинский также пишет у себя в соцсетях, что Коцур и Лазорик брали деньги за перевозку товаров в так называемых "итальянских" микроавтобусах и пропускали фуры с грузами под видом гуманитарки.

Как уточняет Плинский, в настоящее время ГБР расследует еще четыре уголовных дела касательно коррупционных схем в Закарпатской области.

Напомним, СБУ задержала в Винницкой области экс-военного, наводившего удары на энергообъекты. Обвиняемым является бывший советский военнослужащий, которого завербовало ГРУ РФ в 90-х годах.

Также Служба безопасности Украины сообщила о задержании агентов РФ, которые готовили убийства командиров ССО.