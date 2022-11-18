ДБР затримало керівництво митниці у Закарпатті за здирництво у перевізників (відео)

Начальника митного поста "Тиса" Володимира Коцура та його заступника Володимира Лазорика підозрюють у тому, що вони організували систему поборів на кордоні та пропускали фури під виглядом гуманітарної допомоги.

Related video

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника митного поста "Тиса" у Закарпатській області Володимира Коцура та його заступника Володимира Лазорика. Їх підозрюють в організації системи незаконних поборів в автоперевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як уточнюється, керівництво митного посту систематично брало гроші у перевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон.

[ + – ] Підозрюваних затримали під час передачі чергового траншу

Співробітники ДБР зафіксували факти здирництва 10,6 тис. євро в одного з підприємців, який здійснює міжнародні перевезення пасажирів.

Як стало відомо, такса встановлювалася з розрахунку за кожен транспортний засіб та кількість товару, що перевозилася. У середньому сума хабаря складала близько 500 євро з кожного автобуса.

[ + – ] Затримання керівництва митного пункту пропуску "Тиса"

"Така "співпраця" і регулярна виплата "данини" дозволяла транспорту перевізників безперешкодно і без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон", — розповідають у пресслужбі.

Правоохоронці затримали підозрюваних безпосередньо під час отримання частини хабаря у розмірі 7,5 тис. євро.

Журналіст Євген Плінський також пише у себе в соцмережах, що Коцур та Лазорик брали гроші за перевезення товарів у так званих "італійських" мікроавтобусах та пропускали фури з вантажами під виглядом гуманітарки.

Як уточнює Плінський, наразі ДБР розслідує ще чотири кримінальні справи щодо корупційних схем у Закарпатській області.

Нагадаємо, СБУ затримала у Вінницькій області ексвійськового, який наводив удари на енергооб'єкти. Обвинуваченим є колишній радянський військовослужбовець, якого завербувало ГРУ РФ у 90-х роках.

Також Служба безпеки України повідомила про затримання агентів РФ, які готували вбивства командирів ССО.