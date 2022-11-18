Сегодня в Херсон отправится первый поезд с начала полномасштабной войны: расписание

Поезд отправится из Киева в 22:14 и прибудет в Херсон завтра около 09:00. Билеты на рейс купили около 200 пассажиров.

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В пятницу, 18 ноября, в Херсон отправится первый пассажирский поезд "Укрзализныци" с начала полномасштабной войны. Состав проследует из Киева сегодня вечером. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Первый рейс отправится из Киева в 22:14 и прибудет в Херсон в 09:00 субботы, 19 ноября. Билет на поезд в освобожденный Херсон в рамках проекта "Укрзализныци" "Билет до победы" купили около 200 пассажиров.

По словам депутата, вагоны состава, который уже завтра прибудет в Херсон, расписаны украинскими художниками. Он добавил, что поезда будут отправляться из Киева по парным числам, а из Херсона — по непарным. Поезд будет курсировать одним составом с поездом №122/121 Киев — Николаев.

Также Хлань призвал тех, кто собирается возвращаться в Херсон, помнить о минной безопасности — следует уточнить, проверялся ли дом, двор, квартира, улица или квартал пиротехническими службами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за соответствующей информацией можно обратиться к спасателям. Депутат также напомнил, основные правила безопасности:

не трогать и не подходить к подозрительным предметам;

в случае обнаружения подозрительного предмета отойти на безопасное расстояние в 100 метров — сделать это следует тем же маршрутом, которым к этому предмету пришли;

сообщить о находке по номерам 101, 102 и предупредить окружающих о потенциальной опасности;

не игнорировать знаки минной опасности.

Тем временем в Кремле продолжают считать Херсон "столицей" аннексированной российскими войсками Херсонской области.

Напомним, 15 ноября в Николаев впервые с полномасштабного вторжения прибыл пассажирский поезд.