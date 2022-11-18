Сьогодні до Херсона вирушить перший потяг із початку повномасштабної війни: розклад

Потяг вирушить із Києва о 22:14 та прибуде до Херсону завтра близько 09:00. Квитки на рейс купили близько 200 пасажирів.

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У п'ятницю, 18 листопада, до Херсона вирушить перший пасажирський потяг "Укрзалізниці" з початку повномасштабної війни. Склад проїде з Києва сьогодні ввечері. Про це у своєму Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Перший рейс вирушить з Києва о 22:14 та прибуде до Херсона о 09:00 суботи, 19 листопада. Квиток на потяг до звільненого Херсона в межах проєкту "Укрзалізниці" "Квиток до перемоги" купили близько 200 пасажирів.

За словами депутата, вагони потягу, який вже завтра прибуде до Херсона, розписані українськими художниками. Він додав, що потяги відправлятимуться з Києва парними числами, а з Херсона — непарними. Потяг курсуватиме одним потягом з №122/121 "Київ — Миколаїв".

Також Хлань закликав тих, хто має намір повертатися до Херсона, пам'ятати про мінну безпеку — слід уточнити, чи перевірявся будинок, двір, квартира, вулиця чи квартал піротехнічними службами Державної служби з надзвичайних ситуацій, за відповідною інформацією можна звернутися до рятувальників. Депутат також нагадав, основні правила безпеки:

не чіпати та не підходити до підозрілих предметів;

у разі виявлення підозрілого предмета відійти на безпечну відстань у 100 метрів — зробити це слід тим самим маршрутом, яким до цього предмета дійшли;

повідомити про знахідку за номерами 101, 102 та попередити оточуючих про потенційну небезпеку;

не ігнорувати знаки мінної небезпеки.

Тим часом у Кремлі продовжують вважати Херсон "столицею" анексованою російськими військами Херсонської області.

Нагадаємо, 15 листопада до Миколаєва вперше з повномасштабного вторгнення прибув пасажирський потяг.