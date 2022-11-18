СБУ задержала в Тернополе иностранного преступника, которого ищет Интерпол

Международная группировка из Южного Кавказа, в которую входил задержанный, специализировалась на разбойных нападениях, совершенных с особой жестокостью.

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Служба безопасности Украины задержала в Тернополе иностранного гражданина, который находится в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, задержанный входил в международную группировку из Южного Кавказа, специализирующуюся на разбойных нападениях, совершенных с особой жестокостью.

Украинские силовики получили информацию о том, что один из участников этой банды тайно прибыл в Украину, надеясь скрыться от правосудия. В то же время преступник попытался создать на западе Украины собственную группировку для "налетов" на дома и предприятия местных бизнесменов.

"Таким образом он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и "подняться в статусе" преступной иерархии", –– отмечают в пресс-службе.

Силовики считают, что если бы план злоумышленника сработал, то это привело бы к обострению криминогенной обстановки в западных областях страны. Тем не менее СБУ установила местонахождение преступника и задержала его.

В настоящее время решается вопрос о применении экстрадиционного ареста. Также в СБУ проверяют причастность иностранца к совершению тяжелых преступлений на территории Украины.

Напомним, ГБР задержало руководство таможни в Закарпатье за вымогательство у перевозчиков. Начальника таможенного поста "Тиса" Владимира Коцура и его заместителя Владимира Лазорика подозревают в том, что они организовали систему поборов на границе и пропускали фуры под видом гуманитарной помощи.

Ранее СБУ задержала в Винницкой области экс-военного, наводившего удары на энергообъекты.