СБУ затримала у Тернополі іноземного злочинця, якого шукає Інтерпол

Міжнародне угруповання з Південного Кавказу, до якого входив затриманий, спеціалізувалася на розбійних нападах, скоєних з особливою жорстокістю.

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Служба безпеки України затримала у Тернополі іноземного громадянина, який перебуває у розшуку Інтерполу за скоєння тяжких злочинів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як уточнюється, затриманий входив у міжнародне угруповання з Південного Кавказу, що спеціалізується на розбійних нападах, скоєних з особливою жорстокістю.

Українські силовики отримали інформацію про те, що один з учасників цієї банди таємно прибув до України, сподіваючись сховатися від правосуддя. Водночас злочинець спробував створити на заході України власне угруповання для "нальотів" на будинки та підприємства місцевих бізнесменів.

"Так він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону та "піднятися у статусі" злочинної ієрархії", — зазначають у пресслужбі.

Силовики вважають, що якби план зловмисника спрацював, це призвело б до загострення криміногенної ситуації в західних областях країни. Проте СБУ встановила місцезнаходження злочинця та затримала його.

Наразі розв'язується питання щодо застосування екстрадиційного арешту. Також у СБУ перевіряють причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

Нагадаємо, ДБР затримало керівництво митниці на Закарпатті за вимагання у перевізників. Начальника митного поста "Тиса" Володимира Коцура та його заступника Володимира Лазорика підозрюють у тому, що вони організували систему поборів на кордоні та пропускали фури під виглядом гуманітарної допомоги.

Раніше СБУ затримала у Вінницькій області ексвійськового, який наводив удари на енергооб'єкти.