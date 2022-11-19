Аварийных отключений не планируют ни в одной области, — Укрэнерго
Несмотря на снег и похолодание, оператор энергоснабжения надеется обойтись стабилизационными графиками.
19 ноября энергетики не планируют проводить аварийных отключений электричества ни в одном из регионов Украины. Об этом пресс-служба оператора "Укрэнерго" сообщила на своем Telegram-канале.
Государственное предприятие предполагает, что в эту субботу аварийные отключения не потребуются, несмотря на снегопад и низкую температуру. Специалисты приложили много усилий для ремонта украинских энергосетей и добились значительных успехов, обеспечив людей светом.
В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отчитался о работе энергетиков. По его словам, 18 ноября аварийных отключений по Украине стало намного меньше, в большинстве областей электроэнергию давали по стабилизационным почасовым графикам, хотя в Киеве и Одесской области они не действовали.
Утром 19 ноября компания "ДТЕК Одесские электросети" сообщили в Facebook, что по разрешению "Укрэнерго" в регионе прекратили аварийные отключения, поэтому свет будут отключать строго по часам. Киевский филиал пока не сообщал о возвращении к стабилизационным графикам.
Как рассказал Владимир Зеленский, самая тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве, а также Киевской, Одесской, Винницкой и Тернопольской областях. В Херсоне света в домах нет, поскольку российские войска сильно повредили систему перед отступлением, но в городе запустили два "Пункта несокрушимости", где людям могут зарядить смартфоны, воспользоваться Интернетом (Starlink) или просто погреться.
"ДТЕК" пишет, что в результате последних ударов со стороны ВС РФ энергоструктура Украины получила новые повреждения, поэтому перебои со светом стали более частыми и масштабными. Пресс-служба объяснила, чем отличаются стабилизационные отключения от аварийных.
- Стабилизационные отключения проводят по распоряжению "Укрэнерго" для экономии заранее определенного объема электроэнергии, например, 200 МВт. Они проводятся по графикам, которые публикуются на сайте "ДТЕК".
- Экстренные отключения применяют, когда "Укрэнерго" нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем предусмотрено графиками. Предугадать их и подготовиться невозможно, ведь энергетикам приходится выполнять указания оператора за 10-15 минут.
Ранее "Укрэнерго" предупредило, что 19 ноября отключать свет будут по всей Украине. Они будут проходить по графику, чтобы ограничить потребление электроэнергии, пока рабочие бригады ведут ремонт и устраняют последствия ракетных обстрелов.
Тем временем Киев готовят к полному отключению света. Такой вероятный сценарий озвучил заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник.