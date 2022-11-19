Аварийных отключений не планируют ни в одной области, — Укрэнерго

Несмотря на снег и похолодание, оператор энергоснабжения надеется обойтись стабилизационными графиками.

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19 ноября энергетики не планируют проводить аварийных отключений электричества ни в одном из регионов Украины. Об этом пресс-служба оператора "Укрэнерго" сообщила на своем Telegram-канале.

Государственное предприятие предполагает, что в эту субботу аварийные отключения не потребуются, несмотря на снегопад и низкую температуру. Специалисты приложили много усилий для ремонта украинских энергосетей и добились значительных успехов, обеспечив людей светом.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отчитался о работе энергетиков. По его словам, 18 ноября аварийных отключений по Украине стало намного меньше, в большинстве областей электроэнергию давали по стабилизационным почасовым графикам, хотя в Киеве и Одесской области они не действовали.

Утром 19 ноября компания "ДТЕК Одесские электросети" сообщили в Facebook, что по разрешению "Укрэнерго" в регионе прекратили аварийные отключения, поэтому свет будут отключать строго по часам. Киевский филиал пока не сообщал о возвращении к стабилизационным графикам.

Как рассказал Владимир Зеленский, самая тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве, а также Киевской, Одесской, Винницкой и Тернопольской областях. В Херсоне света в домах нет, поскольку российские войска сильно повредили систему перед отступлением, но в городе запустили два "Пункта несокрушимости", где людям могут зарядить смартфоны, воспользоваться Интернетом (Starlink) или просто погреться.

"ДТЕК" пишет, что в результате последних ударов со стороны ВС РФ энергоструктура Украины получила новые повреждения, поэтому перебои со светом стали более частыми и масштабными. Пресс-служба объяснила, чем отличаются стабилизационные отключения от аварийных.

Стабилизационные отключения проводят по распоряжению "Укрэнерго" для экономии заранее определенного объема электроэнергии, например, 200 МВт. Они проводятся по графикам, которые публикуются на сайте "ДТЕК".

Экстренные отключения применяют, когда "Укрэнерго" нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем предусмотрено графиками. Предугадать их и подготовиться невозможно, ведь энергетикам приходится выполнять указания оператора за 10-15 минут.

Ранее "Укрэнерго" предупредило, что 19 ноября отключать свет будут по всей Украине. Они будут проходить по графику, чтобы ограничить потребление электроэнергии, пока рабочие бригады ведут ремонт и устраняют последствия ракетных обстрелов.

Тем временем Киев готовят к полному отключению света. Такой вероятный сценарий озвучил заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник.