Аварійних відключень не планують у жодній області, — Укренерго

Попри сніг та похолодання, оператор енергопостачання сподівається обійтися стабілізаційними графіками.

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19 листопада енергетики не планують проводити аварійні відключення електрики в жодному з регіонів України. Про це пресслужба оператора "Укренерго" повідомила на своєму Telegram-каналі.

Державне підприємство передбачає, що цієї суботи аварійні відключення не будуть потрібні, попри снігопад і низьку температуру. Фахівці доклали багато зусиль для ремонту українських енергомереж та досягли значних успіхів, забезпечивши людей світлом.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прозвітував про роботу енергетиків. За його словами, 18 листопада аварійних відключень по Україні стало набагато менше, у більшості областей електроенергію давали за стабілізаційними погодинними графіками, хоча у Києві та Одеській області вони не діяли.

Вранці, 19 листопада, компанія "ДТЕК Одеські електромережі" повідомила у Facebook, що за дозволом "Укренерго" в регіоні припинили аварійні відключення, тому світло відключатимуть строго по годинах. Київська філія поки не повідомляла про повернення до стабілізаційних графіків.

Як розповів Володимир Зеленський, найважча ситуація з електропостачанням склалася у Києві, а також Київській, Одеській, Вінницькій та Тернопільській областях. У Херсоні світла в будинках немає, оскільки російські війська сильно пошкодили систему перед відступом, але в місті запустили два "Пункти незламності", де людям можуть зарядити смартфони, скористатися інтернетом (Starlink) або просто погрітися.

"ДТЕК" пише, що внаслідок останніх ударів з боку ЗС РФ енергоструктура України отримала нові пошкодження, тому перебої зі світлом стали частішими та масштабнішими. Пресслужба пояснила, чим відрізняються стабілізаційні відключення від аварійних.

Стабілізаційні відключення проводять за розпорядженням "Укренерго" для економії заздалегідь визначеного обсягу електроенергії, наприклад, 200 МВт. Вони проводяться за графіками, які оприлюднюються на сайті "ДТЕК".

Екстрені відключення застосовують, коли "Укренерго" потрібно збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіками. Передбачити їх та підготуватися неможливо, адже енергетикам доводиться виконувати вказівки оператора за 10-15 хвилин.

Раніше "Укренерго" попередило, що 19 листопада відключатимуть світло по всій Україні. Вони проходитимуть за графіком, щоб обмежити споживання електроенергії, поки робочі бригади ведуть ремонт та усувають наслідки ракетного обстрілу.

Тим часом Київ готують до повного відключення світла. Такий ймовірний сценарій озвучив заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник.