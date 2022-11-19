"Маємо виявити витримку": 19 листопада відключення світла будуть по всій Україні, — Укренерго

У компанії заявили, що у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватися планові відключення. Додаткові аварійні вимкнення не плануються.

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19 листопада відключення електроенергії планується по всій Україні. Ремонтні бригади працюють цілодобово, про що заявили в "Укренерго" у Telegram.

"Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це була вже шоста", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що пошкоджень дуже багато, і вони є досить складними. Тому система ремонтується без вихідних.

"Цієї зими ми повинні проявити витримку і мужність, щоб протистояти ворогові на енергетичному фронті", — заявили в компанії.

[ + – ] Повідомлення Укренерго

Раніше в "Укренерго" заявляли, що лише захист українського неба допоможе вберегти країну від знищення її енергосистеми.

"За місяць ворог вже здійснив 6 масштабних ракетних атак цілеспрямовано з енергетичної інфраструктури: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканці Одеси перекрили дорогу, протестуючи проти відключень світла. За даними журналістів, одесити були незадоволені роботою електромонтерів, які тривалий час не можуть знайти причину відключення 7 будинків кілька днів від електропостачання на кілька днів. Хоча напруга на мікрорайон подається регулярно.

Ще нагадаємо, що ДТЕК відповів на чутки, що поширилися в мережі. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українці можуть бути без світла 7-10 днів, якщо енергетична система країни не витримає ударів ЗС РФ. Однак у ДТЕК вважають, що повного відключення світла побоюватися не варто.

Також повідомлялося, що інтернет та мобільний зв'язок в Україні не пропадуть, але працюватимуть гірше. Так, президент компанії "Київстар" Олександр Комаров пояснив причини відсутності зв'язку та вказав шляхи їх вирішення.