"Должны проявить выдержку": 19 ноября отключения света будут по всей Украине, — Укрэнерго

В компании заявили, что во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не планируются.

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19 ноября отключения электроэнергии планируются по всей Украине. Ремонтные бригады работают круглосуточно, о чем заявили в "Укрэнерго" в Telegram.

"Ограничение потребления – это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это была уже шестая", — сказано в сообщении.

В компании заявили, что повреждений очень много, и они довольно сложные. Поэтому система ремонтируется без выходных.

"Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", — заявили в компании.

[ + – ] Сообщение Укрэнерго

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что только защита украинского неба поможет уберечь страну от уничтожения ее энергосистемы.

"За месяц враг уже совершил 6 масштабных ракетных атак целенаправленно по энергетической инфраструктуре: 10 октября, 11 октября, 17 октября, 31 октября, 11 ноября и 15 ноября", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против отключений света. По данным журналистов, одесситы были недовольны работой электромонтеров, которые длительное время не могут найти причину, отключения 7 домов несколько дней от электроснабжения на несколько дней. Хотя напряжение на микрорайон подается регулярно.

Еще напомним, что ДТЭК ответил на распространившиеся в сети слухи. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинцы могут быть без света 7-10 дней, если энергетическая система страны не выдержит ударов ВС РФ. Однако в ДТЭК считают, что полного отключения света опасаться не стоит.

Также сообщалось, что интернет и мобильная связь в Украине не пропадут, но будут работать хуже. Так, президент компании "Киевстар" Александр Комаров пояснил причины отсутствия связи и указал пути их решения.