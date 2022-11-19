"Будет полезно": глава ДТЭК призвал украинцев уезжать из страны до наступления зимы

По словам Максима Тимченко, из-за российских ударов электричества не хватит на всех, а эмиграция снизит нагрузку на энергосистему.

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Глава крупной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко посоветовал украинцам покинуть страну до наступления зимы. Он рассказал о критической ситуации в интервью BBC.

По словам Максима Тимченко, миллионы людей остались без света из-за похолодания, ведь Россия своими атаками повредила почти половину всей энергосистемы. Мирным жителям по возможности лучше уехать из Украины в ближайшие недели, чтобы снизить нагрузку на электросеть.

"Будет очень полезно, если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца", — заявил глава ДТЭК.

Максим Тимченко объяснил. что с каждым ударом со стороны ВС РФ энергосистема Украины все больше и больше теряет работоспособность. Повысить стабильность можно путем снижения потребления электричества, но пока электростанции не могут производить достаточно энергии для удовлетворения потребностей всех жителей страны. Если же часть населения выедет за границу — освободятся ресурсы для питания критических важных объектов.

"Если потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно иметь электроснабжение. Таким образом, потребляя меньше или уезжая, люди помогают другим", — добавил Максим Тимченко.

До сих пор операторы старались отключать свет лишь на несколько часов, но новые повреждения вынуждают к более жестким ограничениям. Из-за похолодания есть вероятность, что миллионы людей останутся без электричества и отопления на всю зиму. Ремонтировать поврежденную инфраструктуру становится труднее, ведь у компаний заканчивается оборудование и запчасти.

"Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, представителям власти, компаниям и производителям оборудования с просьбой помочь нам в срочной поставке имеющегося оборудования", — сказал Тимченко.

Ранее глава "Укрэнерго" Владислав Кудрицкий призвал украинцев готовиться к наихудшему. Россия пытается полностью уничтожить энергосистему Украины накануне зимы, поэтому из-за серьезных повреждений энергосистемы свет могут отключать на более длительные периоды.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину за сутки ввезли более 8 тысяч электрогенераторов. Он призвал украинцев обращаться в СБУ, если кто-то будет мешать доставлять оборудование через границу.