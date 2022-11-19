"Буде корисно": голова ДТЕК закликав українців виїжджати з країни до приходу зими

За словами Максима Тімченка, через російські удари електрики не вистачить на всіх, а еміграція зменшить навантаження на енергосистему.

Related video

Голова великої енергетичної компанії ДТЕК Максим Тімченко порадив українцям залишити країну до настання зими. Він розповів про критичну ситуацію в інтерв'ю ВВС.

За словами Максима Тімченка, мільйони людей залишилися без світла через похолодання, адже Росія своїми атаками пошкодила майже половину всієї енергосистеми. Мирним жителям наскільки можна краще виїхати з України найближчими тижнями, щоб знизити навантаження на електромережу.

"Буде дуже корисним, якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці", — заявив глава ДТЕК.

Максим Тімченко пояснив, що з кожним ударом з боку ЗС РФ енергосистема України дедалі більше втрачає працездатність. Підвищити стабільність можна шляхом зниження споживання електрики, але поки електростанції не можуть виробляти достатньо енергії для задоволення потреб усіх жителів країни. Якщо ж частина населення виїде за кордон, звільняться ресурси для живлення критичних важливих об'єктів.

"Якщо споживати менше, то госпіталі з пораненими солдатами гарантовано матимуть електропостачання. Так, споживаючи менше або їдучи, люди допомагають іншим", — додав Максим Тімченко.

Досі оператори намагалися відключати світло лише на кілька годин, але нові пошкодження змушують до жорсткіших обмежень. Через похолодання є ймовірність, що мільйони людей залишаться без електрики та опалення на всю зиму. Ремонтувати пошкоджену інфраструктуру стає важче, адже у компаній закінчується обладнання та запчастини.

"Тому ми звертаємося до наших партнерів, представників влади, компаній та виробників обладнання з проханням допомогти нам у терміновому постачанні наявного обладнання", — сказав Тімченко.

Раніше глава "Укренерго" Владислав Кудрицький закликав українців готуватися до найгіршого. Росія намагається повністю знищити енергосистему України напередодні зими, тому через серйозні пошкодження енергосистеми світло можуть відключати на триваліші періоди.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україну за добу ввезли понад 8 тисяч електрогенераторів. Він закликав українців звертатися до СБУ, якщо хтось заважатиме доставляти обладнання через кордон.