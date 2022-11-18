В Україну за добу ввезли понад 8 тисяч електрогенераторів, — Шмигаль (відео)

Прем'єр зазначив, що деякі українці зіштовхнулися з труднощами ввезення енергогенерувальних засобів без ввізного мита та ПДВ. Він закликав звертатися до СБУ, якщо на митниці виникнуть із цим проблеми.

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Одним із напрямів підготовки України до опалювального сезону є імпорт якнайбільше енергогенерувальних засобів. Лише за 17 листопада до країни ввезли 8577 генераторних установок. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд ухвалив постанову, яка звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита за ввезення в Україну товарів, які покращують енергозабезпечення. До них відносяться електрогенератори, трансформатори, акумулятори та інша апаратура для енергетики.

Шмигаль також розповів, що насправді українці зіштовхнулися з труднощами ввезення товарів цього виду. Кабмін отримав скарги, що нібито це рішення не поширюється на фізичні особи.

"Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ ввезти до країни необхідні йому генератори та зарядні станції", — зазначив прем'єр.

Під час засідання 18 листопада уряд ухвалив протокольне рішення щодо забезпечення безперешкодного митного оформлення товарів енергозабезпечення для фізичних осіб.

Денис Шмигаль додав, що якщо хтось на митниці перешкоджатиме ввезенню товарів енергетичного забезпечення, слід негайно звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що поки в Україні діє воєнний стан, генератори та інші енергоприлади можна ввозити без декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Раніше, 11 листопада у міській раді Києва розповіли, що житлово-будівельні кооперативи та ОСББ можуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості купленого генератора.