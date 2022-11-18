В Украину за сутки ввезли более 8 тысяч электрогенераторов, — Шмыгаль (видео)

Премьер отметил, что некоторые украинцы столкнулись с трудностями ввоза энергогенерирующих средств без ввозных пошлин и НДС. Он призвал обращаться в СБУ, если на таможне возникнут с этим проблемы.

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Одним из направлений подготовки Украины к отопительному сезону является импорт как можно больше энергогенерирующих средств. Только за 17 ноября в страну ввезли 8577 генераторных установок. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство приняло постановление, которое освобождает от оплаты НДС и ввозной пошлины за ввоз в Украину товаров, улучшающих энергообеспечение. К ним относятся электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и другая аппаратура для энергетики.

Шмыгаль также рассказал, что в реальности украинцы столкнулись с трудностями ввоза товаров этого вида. Кабмин получил жалобы, что якобы это решение не распространяется на физические лица.

"Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции", — отметил премьер.

В ходе заседания 18 ноября правительство приняло протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления товаров энергообеспечения для физических лиц.

Денис Шмыгаль добавил, что если кто-то на таможне будет препятствовать ввозу товаров энергетического обеспечения, то следует немедленно обращаться на горячую линию Службы безопасности Украины.

Напомним, 17 ноября стало известно, что пока в Украине действует военное положение, генераторы и другие энергоприборы можно ввозить без декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам.

Ранее, 11 ноября в городском совете Киева рассказали, что жилищно-строительные кооперативы и ОСББ могут получить компенсацию в размере 75% от стоимости купленного генератора.