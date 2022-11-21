В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии, – ДТЭК (фото)

На время действия жестких ограничений почасовые графики отключения света теряют свою актуальность.

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В понедельник, 21 ноября, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

По данным компании, экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве по распоряжению "Укрэнерго". На время действия жестких ограничений почасовые графики отключения света теряют свою актуальность.

Более того, по распоряжению "Укрэнерго" экстренные отключения электроэнергии ввели в Киевской области.

[ + – ] Отключения электроэнергии были введены в Киеве по распоряжению "Укрэнерго"

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — добавили в холдинге, анонсируя введение экстренных отключений света в Киеве и области.

Графики отключения электроэнергии в Киеве доступны по ссылке.

Отметим, что ранее в "Укрэнерго" анонсировали возможный блэкаут в Украине. Продолжительность отключений электроэнергии будет зависеть от ситуации в энергосистеме и масштаба разрушений объектов инфраструктуры.

Также сообщалось, что 21 ноября в Украине должны были действовать плановые отключения электроэнергии.