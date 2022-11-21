Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Російсько-українська війна Віялові відключення після обстрілів РФ

У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії, – ДТЕК (фото)

відключення електроенергії київ, відключення електроенергії київ, відключення електрики київ, світло в Києві
Фото: Kyiv Post | Компанія "Укренерго" анонсувала можливий блекаут в Україні

На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.

Related video

У понеділок, 21 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Київські електромережі".

За даними компанії, екстрені відключення електроенергії введено у Києві за розпорядженням "Укренерго". На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.

Щобільше, за розпорядженням "Укренерго" екстрені відключення електроенергії запровадили на Київщині.

дтек, розклад дтек, графіки дтек, екстрені відключення київ, відключення світла київ Fullscreen
Відключення електроенергії запроваджено у Києві за розпорядженням "Укренерго"

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — додали в холдингу, анонсуючи введення екстрених відключень світла в Києві та області.

Графіки відключення електроенергії у Києві доступні за посиланням.

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" анонсували можливий блекаут в Україні. Тривалість відключень електроенергії залежатиме від ситуації в енергосистемі та масштабу руйнувань об'єктів інфраструктури.

Також повідомлялося, що 21 листопада в Україні мали діяти планові відключення електроенергії.