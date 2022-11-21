У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії, – ДТЕК (фото)
На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.
У понеділок, 21 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Київські електромережі".
За даними компанії, екстрені відключення електроенергії введено у Києві за розпорядженням "Укренерго". На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.
Щобільше, за розпорядженням "Укренерго" екстрені відключення електроенергії запровадили на Київщині.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — додали в холдингу, анонсуючи введення екстрених відключень світла в Києві та області.
Графіки відключення електроенергії у Києві доступні за посиланням.
Зазначимо, що раніше в "Укренерго" анонсували можливий блекаут в Україні. Тривалість відключень електроенергії залежатиме від ситуації в енергосистемі та масштабу руйнувань об'єктів інфраструктури.
Також повідомлялося, що 21 листопада в Україні мали діяти планові відключення електроенергії.