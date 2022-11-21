У Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії, – ДТЕК (фото)

На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.

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У понеділок, 21 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Київські електромережі".

За даними компанії, екстрені відключення електроенергії введено у Києві за розпорядженням "Укренерго". На час дії жорстких обмежень погодинні графіки відключення світла втрачають актуальність.

Щобільше, за розпорядженням "Укренерго" екстрені відключення електроенергії запровадили на Київщині.

[ + – ] Відключення електроенергії запроваджено у Києві за розпорядженням "Укренерго"

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — додали в холдингу, анонсуючи введення екстрених відключень світла в Києві та області.

Графіки відключення електроенергії у Києві доступні за посиланням.

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" анонсували можливий блекаут в Україні. Тривалість відключень електроенергії залежатиме від ситуації в енергосистемі та масштабу руйнувань об'єктів інфраструктури.

Також повідомлялося, що 21 листопада в Україні мали діяти планові відключення електроенергії.