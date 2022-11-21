"Приказали забыть слово Херсон": Подоляк высмеял пропагандистов РФ за новые "методички"

Советник главы ОП Михаил Подоляк с иронией предложил поддержать информационную стратегию Кремля, так как скоро российские пропагандисты забудут слово "Украина".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter пост, где высмеял российских пропагандистов. По его словам, им было велено убрать с информационного поля слово "Херсон", захват которого еще недавно приветствовали на Красной площади.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в ru-медиаполе", — подметил Подоляк.

Политик с иронией призвал поддержать информационную стратегию противника, поскольку скоро пропагандистам придется забыть слова "Донецк", "Крым" а затем и "Украина".

"Поддерживаем информационную стратегию: сегодня забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина", — написал Подоляк.

Между тем сегодня, 21 ноября, российское новостное агентство "РИА-Новости" опубликовало заявления депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, в которых говорилось, что нахождение Вооруженных сил Украины в Херсоне является "вопросом времени". Голословные утверждения политика содержали информационные клише российской пропаганды о якобы начатых репрессиях в отношении местных жителей и разрухе, которая последовала с отходом российских войск.

В публикации также не обошлось без кремлевской формулировки факта бегства российских частей с правого берега Днепра. В соответствии с установками Минобороны РФ российские пропагандисты назвали это "переброской войск на левый берег".

Ранее сообщалось, что Украина не планирует останавливать контрнаступление в зимний период. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, для продолжения активных боевых действий ВСУ нуждаются в сотнях единиц танков и военной техники, ствольной артиллерии, РСЗО и систем противоракетной обороны.

19 ноября Подоляк раскритиковал слухи о секретных переговорах между Западом и Россией. По его словам, все те, кто распространяет слухи о таких переговорах не учитывают одну деталь — подобные договоренности никогда бы не были реализованы.