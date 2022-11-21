"Наказали забути слово Херсон": Подоляк висміяв пропагандистів РФ за нові "методички"

Радник голови ОП Михайло Подоляк з іронією запропонував підтримати інформаційну стратегію Кремля, оскільки незабаром російські пропагандисти забудуть слово "Україна".

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter твіт, де висміяв російських пропагандистів. За його словами, їм було наказано прибрати з інформаційного поля слово "Херсон", захоплення якого ще нещодавно вітали на Красній площі.

"Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі", — зауважив Подоляк.

Політик з іронією закликав підтримати інформаційну стратегію противника, оскільки незабаром пропагандистам доведеться забути слова "Донецьк", "Крим", а потім і "Україна".

"Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово "Херсон". Завтра — "Донецьк". Післязавтра — "Крим". Скоро — "Україна", — написав Подоляк.

Тим часом сьогодні, 21 листопада, російське агентство новин "РИА-Новости" опублікувало заяви депутата Держдуми РФ Михайла Шеремета, в яких говорилося, що перебування Збройних сил України в Херсоні є "питанням часу". Голослівні твердження політика містили інформаційні кліше російської пропаганди про нібито розпочаті репресії щодо місцевих жителів і розруху, яка почалась з відходом російських військ.

У публікації також не обійшлося без кремлівського формулювання факту втечі російських частин із правого берега Дніпра. Відповідно до установ Міноборони РФ російські пропагандисти назвали це "перекиданням військ на лівий берег".

Раніше повідомлялося, що Україна не планує зупиняти контрнаступ у зимовий період. Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, для продовження активних бойових дій ЗСУ потребують сотні одиниць танків і військової техніки, ствольної артилерії, РСЗВ і систем протиракетної оборони.

19 листопада Подоляк розкритикував чутки про секретні переговори між Заходом і Росією. За його словами, всі ті, хто поширює чутки про такі переговори, не враховують одну деталь — подібні домовленості ніколи не були б реалізовані.