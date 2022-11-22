Дело против РФ: позицию Украины в суде в Гааге поддерживают уже 24 страны, — МИД

По словам украинского посла по особым поручениям Антона Кориневича, Россия также коммуницирует с судом и "находится внутри процесса".

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Международный суд ООН в Гааге получил 24 заявления от государств, поддерживающих позицию Украины по делу "Украина против РФ" относительно нарушения Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом в комментарии агентству "Укринформ" рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич.

"Сейчас уже есть 24 заявления государств о том, что они поддерживают позицию Украины", –– подчеркнул он.

Как отмечает Кориневич, российская сторона также коммуницирует с судом и "находится внутри процесса".

"Дело в сущности касается того, что РФ надумано манипулировала и манипулирует, спекулировала и спекулирует тем, что якобы Украина совершала какой-то мифический "геноцид" в течение 8 лет, в частности на территории Донбасса", –– уточнил посол.

По его словам, украинская сторона сейчас пытается доказать, что заявления со стороны Российской Федерации являются манипуляцией и спекуляцией на тему геноцида, который считается самым тяжелым из международных преступлений.

Украина должна была подать меморандум по сути дела до 23 сентября, однако успела это сделать еще 1 июля.

"Мы сделали все для того, чтобы сделать это как можно скорее", –– резюмировал Кориневич.

Напомним, 17 ноября Гаагский суд признал виновным в крушении боинга MH17 российского боевика Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух его подчиненных. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее парламент Нидерландов поддержал создание трибунала для Владимира Путина.