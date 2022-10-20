До встречи в Гааге: парламент Нидерландов поддержал создание трибунала для Путина

Депутаты парламента считают, что выбор Гааги для создания специального трибунала вполне логичный. В нем уже находится Международный уголовный суд, где судят военных преступников.

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Депутаты парламента Нидерландов в своем большинстве поддержали резолюцию с призывом к созданию в Гааге специального международного трибунала для российских военных и политических лидеров за акт агрессии РФ против Украины. Об этом в Twitter сообщил парламентарий от партии D66 Серд Сьордсма.

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", — говорится в сообщении.

Отвечая на вопросы журналистов телекомпании RTL Nieuws Сьордсма отметил, что для международного сообщества важно, чтобы президент Путин, который развязал войну в Украине, не остался безнаказанным, хотя до встречи с ним в зале суда еще далеко.

"Но давайте удостоверимся, что если такая ситуация возникнет, мы готовы и действительно можем привлечь его к ответственности", — заявил политик.

По его словам, Гаага — это логичный выбор для создания трибунала, поскольку это международный город мира и справедливости, в котором уже находится Международный уголовный суд (МУС). В нем уже были осуждены такие военные преступники, как, например, лидер боснийских сербов Радован Караджич, который приговорен к пожизненному заключению.

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Сьордсма убежден, что для преследования Путина нужен отдельный трибунал, поскольку сейчас это юридически невозможно через МУС.

"Сейчас нет ни одного трибунала, который мог бы его судить. МУС может сделать это для его приближенных, но не для самого Путина", — утверждает депутат.

Комментарии украинской стороны

Информацию о создании специального трибунала в Гааге прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В своем Telegram он написал, что военные и политические деятели Российской Федерации неминуемо ответят за свои преступления.

"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние, так и последующие поколения", — подчеркнул Ермак.

Ранее, депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом увеличить военную помощь Украине в ответ на псевдореферендумы, проведенные Кремлем на временно оккупированных территориях. Кроме того депутаты потребовали создать специальный трибунал для расследования агрессии РФ против Украины.

Эстонский парламент 18 октября большинством голосов поддержал заявление, в котором объявил правящий в России режим террористическим и осудил аннексию территории Украины.