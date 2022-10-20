До зустрічі в Гаазі: парламент Нідерландів підтримав створення трибуналу для Путіна

Депутати парламенту вважають, що вибір Гааги для створення спеціального трибуналу є цілком логічним. У ньому вже перебуває Міжнародний кримінальний суд, де судять воєнних злочинців.

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Депутати парламенту Нідерландів своєю більшістю підтримали резолюцію із закликом до створення в Гаазі спеціального міжнародного трибуналу для російських військових і політичних лідерів за акт агресії РФ проти України. Про це у Twitter повідомив парламентарій від партії D66 Сьорд Сьордсма.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо й повинні притягнути Путіна до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на запитання журналістів телекомпанії RTL Nieuws, Сьордсма зазначив, що для міжнародної спільноти важливо, щоб президент Путін, який розв'язав війну в Україні, не залишився безкарним, хоча до зустрічі з ним у залі суду ще далеко.

"Але давайте переконаємося, що якщо така ситуація виникне, ми будемо готові та справді можемо притягнути його до відповідальності", — заявив політик.

За його словами, Гаага — це логічний вибір для створення трибуналу, оскільки це міжнародне місто миру та справедливості, в якому вже перебуває Міжнародний кримінальний суд (МКС). У ньому вже були засуджені такі воєнні злочинці як, наприклад, лідер боснійських сербів Радован Караджич, засуджений до довічного ув'язнення.

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Запрошення до трибуналу. До чого приведе Путіна анексія українських територій

Сьордсма переконаний, що для переслідування Путіна потрібний окремий трибунал, оскільки зараз це юридично неможливо через МКС.

"Зараз немає жодного трибуналу, який міг би його судити. МКС може зробити це для його наближених, але не для самого Путіна", — стверджує депутат.

Коментарі української сторони

Про створення спеціального трибуналу в Гаазі прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму Telegram він написав, що військові та політичні діячі Російської Федерації неминуче відповідатимуть за свої злочини.

"Я завжди кажу, що росіяни відповідатимуть за злочини проти українців. Відповідатимуть як нинішні, так і наступні покоління", — наголосив Єрмак.

Раніше депутати Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом збільшити військову допомогу Україні у відповідь на псевдореферендуми, проведені Кремлем на тимчасово окупованих територіях. Крім того, депутати вимагали створити спеціальний трибунал для розслідування агресії РФ проти України.

Естонський парламент 18 жовтня більшістю голосів підтримав заяву, в якій оголосив керівний у Росії режим терористичним і засудив анексію території України.