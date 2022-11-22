Справа проти РФ: позицію України в суді в Гаазі підтримують уже 24 країни, — МЗС

За словами українського посла з особливих доручень Антона Кориневича, Росія також комунікує з судом і "перебуває всередині процесу".

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Міжнародний суд ООН у Гаазі отримав 24 заяви від держав, які підтримують позицію України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду. Про це у коментарі агентству "Укрінформ" розповів посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич.

"Зараз вже є 24 заяви держав про те, що вони підтримують позицію України", — наголосив він.

Як зазначає Кориневич, російська сторона також комунікує з судом і "перебуває всередині процесу".

"Справа по суті стосується того, що РФ надумано маніпулювала та маніпулює, спекулювала та спекулює тим, що нібито Україна робила якийсь міфічний "геноцид" протягом 8 років, зокрема на території Донбасу", — уточнив посол.

За його словами, українська сторона зараз намагається довести, що заяви з боку Російської Федерації є маніпуляцією та спекуляцією на тему геноциду, який вважається найважчим з міжнародних злочинів.

Україна мала подати меморандум щодо справи до 23 вересня, проте встигла це зробити ще 1 липня.

"Ми зробили все для того, щоб зробити це якнайшвидше", –– резюмував Кориневич.

Нагадаємо, 17 листопада Гаазький суд визнав винним у краху боїнга MH17 російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих. Їх заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Раніше парламент Нідерландів підтримав створення трибуналу для Володимира Путіна.