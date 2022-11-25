В Украину на выходные идут снегопады и туманы: какие области под "ударом"

По словам синоптиков, в Житомирской, Киевской и в Черкасской областях этими выходными ожидаются снегопады. В западных регионах украинцев уже предупредили об опасности туманов.

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В ближайшие выходные, 26 и 27 ноября, в северных областях Украины синоптике ожидают снегопады. Какой будет погода в субботу и воскресенье, рассказали синоптики "Укргидрометцентра".

Погода в субботу, 26 ноября

Температура в субботу ночью опустится до пометки в -1…+1 градус Цельсия. Днем по всей Украине этот температурный показатель сохранится. Ветер достигнет порывов в 5-10 метров за секунду.

Практически на всей территории Украины — дождь с мокрым снегом. Только в Донецкой, Луганской и Одесской областях — без осадков и облачно.

В Киеве синоптики прогнозируют на протяжении суток дождь и мокрый снег. Ветер — северо-западный с порывами 5-10 метров за секунду.

Кроме того, 26 ноября ночью и утром в западных областях синоптики ожидают туман. Видимость будет в пределах 200 — 500 метров. Это — 1-й уровень опасности.

[ + – ] Синоптики прогнозируют дождь, туман и мокрый снег в субботу, 26 ноября Фото: Скриншот

Погода в воскресенье, 27 ноября

В этот день практически на всей территории Украины — облачно и без осадков. Только в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях — дожди.

Ночью ртутный столбик покажет от -1 до +5 градусов Цельсия, а днем поднимется до показателей в +6 градусов.

Ветер — северо-западный и восточный с порывами 3-8 метра в секунду.

В Киеве ночью облачно, без осадков. Температура на протяжении суток — в пределах -1…+1градуса Цельсия. Втер северо-западный с порывами 3-8 метра в секунду.

[ + – ] В воскресенье на большей территории Украины — без осадков Фото: Скриншот

Прогноз погоды на выходные: что говорят народные синоптики

Народный синоптик Станислав Щедрин на своей личной странице в Фейсбуке сообщил о том, что в ближайшие дни заснежит в Житомирской, Киевской и в Черкасской областях.

По его словам, в этих регионах ожидаются дожди с постепенным переходом в снегопады.

Напомним, метеорологи рассказали украинцам, какой будет наступающая зима. В "Укргидрометцентре" утверждают, что снежные и холодные зимы остались для украинцев в прошлом.

Кроме того, генсек НАТО рассказал, как помочь Украине пережить зиму. Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса уже поставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты и зимнее снаряжение. А в перспективе союзники окажут содействие по переходу ВСУ на современные стандарты НАТО.