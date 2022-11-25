В Україну на вихідні йдуть снігопади та тумани: які області під "ударом"

За словами синоптиків, у Житомирській, Київській та Черкаській областях цими вихідними очікуються снігопади. У західних регіонах українців уже попередили про небезпеку туманів.

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У найближчі вихідні, 26 та 27 листопада, у північних областях України на синоптику очікують снігопади. Якою буде погода у суботу та неділю, розповіли синоптики "Укргідрометцентру".

Погода в суботу, 26 листопада

Температура в суботу вночі опуститься до позначки -1…+1 градус Цельсія. Вдень у всій Україні цей температурний показник збережеться. Вітер досягне поривів 5-10 метрів за секунду.

Практично на всій території України дощ із мокрим снігом. Лише у Донецькій, Луганській та Одеській областях — без опадів і хмарно.

У Києві синоптики прогнозують упродовж доби дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний з поривами 5-10 метрів за секунду.

Крім того, 26 листопада вночі та вранці у західних областях на синоптики очікують туман. Видимість буде в межах 200-500 метрів. Це перший рівень небезпеки.

[ + – ] Синоптики прогнозують дощ, туман та мокрий сніг у суботу, 26 листопада Фото: Скриншот

Погода в неділю, 27 листопада

У цей день практично на всій території України хмарно і без опадів. Лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях — дощі.

Вночі ртутний стовпчик покаже від -1 до +5 градусів Цельсія, а вдень підніметься до показників +6 градусів.

Вітер — північно-західний та східний з поривами 3-8 метрів за секунду.

У Києві вночі без опадів. Температура протягом доби – в межах -1…+1 градуса Цельсія. Втер північно-західний із поривами 3-8 метрів за секунду.

[ + – ] У неділю на більшій території України без опадів Фото: Скриншот

Прогноз погоди на вихідні: що кажуть народні синоптики

Народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй особистій сторінці у Фейсбуці повідомив про те, що найближчими днями засніжить у Житомирській, Київській та Черкаській областях.

За його словами, у цих регіонах очікуються дощі з поступовим переходом у снігопади.

Нагадаємо, метеорологи розповіли українцям, якою буде зима. В "Укргідрометцентрі" стверджують, що снігові та холодні зими залишилися для українців у минулому.

Крім того, генсек НАТО розповів, як допомогти Україні пережити зиму. Єнс Столтенберг зазначив, що країни Альянсу вже постачають в Україну паливо, генератори, медикаменти та зимове спорядження. А в перспективі союзники сприятимуть переходу ЗСУ на сучасні стандарти НАТО.