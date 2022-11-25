"Я вимагатиму більшого": генсек НАТО розповів, як допомогти Україні пережити зиму

Єнс Столтенберг зазначив, що країни Альянсу вже постачають в Україну паливо, генератори, медикаменти та зимове спорядження. А в перспективі союзники сприятимуть переходу ЗСУ на сучасні стандарти НАТО.

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Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті заявив про те, що Україні буде потрібно набагато більше допомоги у зв'язку з російськими ударами по критичній інфраструктурі. За його словами, союзники сповнені рішучості допомогти Україні захищатися від Росії і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно.

Генсек вважає, що президент Володимир Путін зазнає поразки в Україні і тому реагує з більшою жорстокістю, віддаючи накази завдавати ударів по містах та цивільній інфраструктурі з метою позбавити українців тепла та їжі.

"Це жахливий початок зими для України. Ціна, яку ми платимо — це гроші, а ціна, яку платить Україна — це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну", — сказав Столтенберг.

У зв'язку з цим він пообіцяв незмінну підтримку Києва з боку Альянсу, яка з настанням зими посилюватиметься.

"Союзники надають безпрецедентну військову підтримку, і я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну підтримку", — сказав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що члени організації з безпеки з 30 країн уже постачають в Україну паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з дронами, але з наближенням зими потрібно більше, особливо у зв'язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру країни. Але крім цього, підкреслив генсек, Альянс сприятиме переходу Збройних сил України на сучасні стандарти НАТО.

"На нашій зустрічі в Бухаресті я вимагатиму більшого. У більш довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини та навчання НАТО", — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг щодо передачі Україні ЗРК Patriot заявив, що рішення передавати ті чи інші системи ППО чи ПРО має ухвалюватися на рівні національної держави. Водночас він привітав пропозицію Німеччини посилити протиповітряну оборону Польщі після падіння ракети у Пшеводуві.

Столтенберг 21 листопада заявив, що НАТО не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною, щоб не ставати стороною військового конфлікту, проте західні союзники готові допомагати Києву захищати свій повітряний простір, постачаючи для цього системи ППО.