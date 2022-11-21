Щоб не бути стороною конфлікту: НАТО не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною

За словами Єнса Столтенберга, Альянс готовий допомагати Україні захищати свій безповітряний простір. Для цього союзники постачають ППО та навчають українських військових.

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Північноатлантичний Альянс не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною, щоб не ставати стороною воєнного конфлікту. Про це сьогодні під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

Водночас, союзники готові допомагати Києву захищати свій повітряний простір, поставляючи для цього системи протиповітряної оборони. Також Захід активно підтримує Збройні сили України, навчаючи українських військових використовувати системи ППО. Провідну роль у цьому відіграє Велика Британія, додав генсек.

Столтенберг наголосив, що буде великою помилкою недооцінювати сили Росії.

"Вона зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ. Росія готова зазнати суттєвих втрат", — прокоментував він.

З цієї причини НАТО готовий підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, наголошує голова військово-політичного блоку.

"Я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи для багатьох. Але ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима. А українці платять ціну, яка вимірюється кров'ю", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг також каже, що Північноатлантичний Альянс вичерпав велику частину запасів зброї і боєприпасів, тому союзникам необхідно наростити їх виробництво. Зміцнення обороноздатності України, на його думку, коштуватиме Заходу високих цін на енергоносії та інших економічних наслідків.

Раніше Фокус писав про те, що в НАТО визнали Росію країною-терористом.