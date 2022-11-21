Чтобы не быть стороной конфликта: НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной

По словам Йенса Столтенберга, Альянс готов помогать Украине защищать свое безвоздушное пространство. Для этого союзники поставляют ПВО и обучают украинских военных.

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Североатлантический Альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не становиться стороной военного конфликта. Об этом сегодня во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Вместе с тем союзники готовы помогать Киеву защищать свое воздушное пространство, поставляя для этого системы противовоздушной обороны. Также Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины, обучая украинских военных использовать системы ПВО. Лидирующую роль в этом играет Великобритания, добавил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что будет большой ошибкой недооценивать силы России.

"Она сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск. Россия готова понести существенные потери", –– прокомментировал он.

По этой причине НАТО готово поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, подчеркивает глава военно-политического блока.

"Я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие люди сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это тяжелые времена для многих. Но цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами. А украинцы платят цену, которая измеряется кровью", –– подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Йенс Столтенберг также говорит, что Североатлантический Альянс исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому союзникам необходимо нарастить их производство. Укрепление обороноспособности Украины, по его мнению, обойдется Западу высокими ценами на энергоносители и другими экономическими последствиями.

Ранее Фокус писал о том, что в НАТО признали Россию страной-террористом.