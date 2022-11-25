"Я потребую большего": генсек НАТО рассказал, как помочь Украине пережить зиму

Йенс Столтенберг отметил, что страны Альянса уже поставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты и зимнее снаряжение. А в перспективе союзники окажут содействие по переходу ВСУ на современные стандарты НАТО.

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Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил о том, что Украине потребуется гораздо больше помощи в связи с российскими ударами по критической инфраструктуре. По его словам, союзники полны решимости помочь Украине защищаться от России и будут поддерживать ее столько, сколько потребуется.

Генсек полагает, что президент Владимир Путин терпит поражение в Украине и поэтому реагирует с большей жестокостью, отдавая приказы наносить удары по городам и гражданской инфраструктуре с целью лишить украинцев тепла и еды.

"Это ужасное начало зимы для Украины. Цена, которую мы платим, – это деньги, а цена, которую платит Украина – это кровь. Если мы позволим Путину победить, мы все заплатим гораздо более высокую цену", — сказал Столтенберг.

В связи с этим он пообещал неизменную поддержку Киева со стороны Альянса, которая с наступлением зимы будет усиливаться.

"Союзники оказывают беспрецедентную военную поддержку, и я ожидаю, что министры иностранных дел также согласятся усилить нелетальную поддержку", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что члены организации по безопасности из 30 стран уже поставляют в Украину топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для борьбы с дронами, но с приближением зимы потребуется больше, особенно в связи с атакой России на энергетическую инфраструктуру страны. Но кроме этого, подчеркнул генсек, Альянс окажет содействие по переходу Вооруженных сил Украины на современные стандарты НАТО.

"На нашей встрече в Бухаресте я потребую большего. В более долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и обучению НАТО", — заявил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг относительно передачи Украине ЗРК Patriot заявил, что решение передавать те или иные системы ПВО или ПРО должно приниматься на уровне национального государства. Вместе с тем он приветствовал предложение Германии усилить противовоздушную оборону Польши после падения ракеты в Пшеводуве.

Столтенберг 21 ноября заявил, что НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не становиться стороной военного конфликта, однако западные союзники готовы помогать Киеву защищать свое воздушное пространство, поставляя для этого системы ПВО.