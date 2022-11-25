"Тот самый почерк": в Киеве второй раз за 2 месяца напали на журналиста

Политический обозреватель Юлия Забелина не считает эти два случая совпадением. Ее схватил мужчина в черном капюшоне, но все же женщине удалось вырваться и спрятаться у соседки.

Related video

На политического обозревателя издания "Телеграф" Юлию Забелину во второй раз в течение последних двух месяцев было совершено нападение. Об этом Забелина сообщила на своей странице в Facebook.

По словам сотрудницы прессы, нападавший действовал в схожей манере, что и предыдущий злоумышленник во время сентябрьского нападения.

Мужчина в черном капюшоне схватил журналистку, но после того, как она закричала, он убежал. Женщина смогла спрятаться в доме соседки и посетовала на то, что на улице было темно и не было связи, поэтому было невозможно вызвать полицию.

Журналистка не считает эти два случая случайностью.

"Не знаю, что я плохого и кому сделала, и зачем мне все это", — написала она, добавив, что собирается уехать из Украины на несколько дней, а то и дольше, потому что опасается повторных нападений.

"Наверное надо, чтобы меня убили, чтобы полиция кого-то нашла. У меня шок извините. Сейчас это было страшнее, потому что нет связи", — написала она.

[ + – ] Скриншот поста о нападении на журналистку

Кто такая Юлия Забелина?

Юлия Забелина политический обозреватель "Телеграфа", после начала интенсивной фазы войны в Украине она активно помогает ВСУ и занимается волонтерской деятельностью.

Напомним, что за нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" экс-председатель правления Евгений Мецгер отделался штрафом в размере чуть более 3 тысяч гривен. Адвокаты потерпевших заявили, что намерены подать апелляцию и добиться более строго наказания.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты нашли в Австрии Юлию Тимошенко с зятем, соратника Кучмы Александра Волкова, экс-главу НБУ, а также сына бывшего спикера Владимира Литвина.