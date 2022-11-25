"Той самий почерк": у Києві вдруге за 2 місяці напали на журналістку
Політична оглядачка Юлія Забєліна не вважає ці два випадки збігом. Її схопив чоловік у чорному капюшоні, але все ж таки жінці вдалося вирватися і сховатися у сусідки.
На політичну оглядачку видання "Телеграф" Юлію Забєліну вдруге протягом останніх двох місяців було скоєно напад. Про це Забєліна повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За словами співробітниці преси, нападник діяв у схожій манері, що й попередній зловмисник під час вересневого нападу.
Чоловік у чорному каптурі схопив журналістку, але після того, як вона закричала, він утік. Жінка спромоглася сховатися в будинку сусідки й поскаржилася на те, що на вулиці було темно і не було зв'язку, тому неможливо було викликати поліцію.
Журналістка не вважає ці два випадки випадковістю.
"Не знаю, що я поганого і кому зробила, і навіщо мені все це", — написала вона, додавши, що збирається виїхати з України на кілька днів, а то й довше, бо побоюється повторних нападів.
"Напевно, треба, щоб мене вбили, щоб поліція когось знайшла. У мене шок вибачте. Зараз це було страшніше, тому що немає зв'язку", — написала вона.
Хто така Юлія Забєліна?
Юлія Забєліна політичний оглядач "Телеграфа", після початку інтенсивної фази війни в Україні вона активно допомагає ЗСУ та займається волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, що за напад на журналістів в "Укрексімбанку" ексголова правління Євген Мецгер відбувся штрафом у розмірі трохи більше ніж 3 тисячі гривень. Адвокати потерпілих заявили, що мають намір подати апеляцію і домогтися суворішого покарання.
Раніше Фокус повідомляв, що журналісти знайшли в Австрії Юлію Тимошенко з зятем, соратника Кучми Олександра Волкова, ексглава НБУ, а також сина колишнього спікера Володимира Литвина.