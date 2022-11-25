Батальон "Вена 2": СМИ нашли в Австрии Тимошенко с зятем, соратника Кучмы и экс-главу НБУ (фото)

В столице Австрии журналисты также заметили объявленного в розыск заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, главреда пророссийского сайта "Страна.юа" Игоря Гужву, сына бывшего спикера Владимира Литвина и скандального соратника экс-президента Леонида Кучмы Александра Волкова.

Related video

За границей находятся многие бывшие украинские чиновники и бизнесмены, которые выехали после начала войны или же еще прежде, когда в отношении них были инициированы уголовные производства. Об этом сообщается в журналистском расследовании "Украинской правды".

Журналисты заметили в Вене объявленного в розыск Дениса Чернышова, который с 2016 по 2019 гг. был заместителем министра юстиции и длительное время работал в государственном "Укргазбанке". Сейчас Чернышов, а также другие должностные лица, в частности, Кирилл Шевченко (бывший руководитель Национального банка Украины), подозреваются Национальным антикоррупционным бюро в растрате 200 млн гривен.

[ + – ] Денис Чернышов, бывший замминистра юстиции Украины. Ныне в розыске

По наблюдениям журналистов, бывший руководитель Нацбанка много времени проводит дома.

[ + – ] Дом бывшего руководителя Нацбанка

[ + – ] Сюжет "УП" о состоятельных украинцах в Вене

В сети можно найти компанию, которая владеет пентхаусом в доме Шевченко

[ + – ] Компания, которая владеет пентхаусом в доме Шевченко

Одна из особенностей дома в том, что на первом этаже есть спа-салон и фитнес-центр. Прежде в этом доме жил состоятельный венский класс.

[ + – ] Кирилл Шевченко в компании Дениса Чернышова

СМИ опубликовали фото Шевченко с фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Александром Грановским.

[ + – ] Фото Шевченко с фигурантом расследования НАБУ Александром Грановским

В Вене можно встретить и других украинских политиков и влиятельных граждан, находящихся в розыске.

[ + – ] Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий

Аграрного миллионера Олега Бахматюка, находящегося в розыске еще с 2019 года, подозревают в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

[ + – ] Олег Бахматюк

Журналистам также удалось встретить Бахматюка в компании главного редактора пророссийского сайта "Страна.юа" Игоря Гужвы, сбежавшего за границу в 2017 году. С августа 2021 года и Гужва, и сайт находятся под санкциями СНБО.

[ + – ] Бахматюк и Гужва провели встречу в пятизвездочном отеле Kempinski.

Бахматюк и Гужва провели встречу в пятизвездочном отеле Kempinski.

[ + – ] Аграрный миллионер Олег Бахматюк

В пригороде Вены есть коттеджный городок, официальными владельцами которого считаются дети Олега Бахматюка. Отец подарил им свой дом в 2016 году после того, как в отношении него было начато расследование.

[ + – ] Дом, подаренный Бахматюком детям

Журналисты также заметили в Вене Игоря Воронова, украинского бизнесмена и коллекционера. Он проводил встречу с бывшим представителем "Блока Петра Порошенко"

[ + – ] Игорь Воронов

Новый Mercedes S-класса стоимостью более 100 тысяч долларов с украинскими номерными знаками, принадлежащий народному депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрию Андриевскому.

[ + – ] Mercedes S-класса

Воронов в Вене проводит встречу с другими гражданами Украины, которые также во время действия военного положения каким-то образом оказались в Вене.

[ + – ] Встреча Игоря Воронова с другими людьми. Фото: Скрин видео

Журналисты также встретили возле отеля Артура Чечеткина, зятя лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По информации "УП", дочь Тимошенко сейчас с семьей проживает в Дубае.

Перед масштабным российским вторжением в Дубае около месяца провела и сама Юлия Владимировна.

[ + – ] Зять Тимошенко

А недавно Тимошенко и сама посетила австрийскую столицу.

[ + – ] Юлия Тимошенко

Журналисты также видели брата известного украинского бизнесмена Бориса Кауфмана, который входит в топ-50 самых состоятельных граждан Украины, Максима Кауфмана.

[ + – ] Максим Кауфман

Журналисты также встретили главу правления "Київміськбуд" Игоря Кушнира.

[ + – ] Игорь Кушнир

[ + – ] Игорь Кушнир

Был замечен автомобиль депутата запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича и автомобиль, зарегистрированный на отца бывшего депутата от "БПП" Сергея Березенко.

[ + – ] Автомобиль Игоря Абрамовича

Владимир Вильчинский, возглавлявший при президентстве Януковича один из отделов экономической контрразведки.

[ + – ] Владимир Вильчинский

"Мерседес", зарегистрированный на фармацевтическую фирму "Дарница". На фото — сестра владельца фирмы и бывшего депутата "БПП" Глеба Загория с мужем Дмитрием Огневым.

[ + – ] Сестра владельца фармацевтической фирмы "Дарница"

На "Мерседесе" 2021 года выпуска в венский отель Hyatt приезжал бывший руководитель Николаевского управления по борьбе с организованной преступностью МВД и бывший руководитель департамента безопасности "Нафтогаза" Владимир Лупащенко.

[ + – ] Владимир Лупащенко [ + – ] Владимир Лупащенко

Один из ближайших соратников экс-президента Леонида Кучмы Александр Волков.

[ + – ] Александр Волков [ + – ] Александр Волков

Range Rover, зарегистрированный на компанию сына бывшего спикера ВР Владимира Литвина Ивана. На нем в школу Amadeus привозят детей.

[ + – ] Автомобиль сына Владимира Литвина

Литвин женат на дочери нардепа Андрея Деркача, обвиненного в госизмене.

По наблюдениям журналистов, в Вене невозможно проехать по какой-либо улице и не заметить хотя бы один автомобиль премиум-класса с украинскими номерами.

Напомним о батальоне "Монако" 2: журналисты нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса, а также машины ФК "Динамо".

Ранее Фокус сообщал о виллах в Ницце и украинских бизнесменах, которые прячутся от войны на VIP-курортах.