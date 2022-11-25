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Мир Российско-украинская война

Батальон "Вена 2": СМИ нашли в Австрии Тимошенко с зятем, соратника Кучмы и экс-главу НБУ (фото)

Вена, Австрия, расследование УП, батальон Вена 2
Фото: Скриншот | Австрийская Вена

В столице Австрии журналисты также заметили объявленного в розыск заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, главреда пророссийского сайта "Страна.юа" Игоря Гужву, сына бывшего спикера Владимира Литвина и скандального соратника экс-президента Леонида Кучмы Александра Волкова.

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За границей находятся многие бывшие украинские чиновники и бизнесмены, которые выехали после начала войны или же еще прежде, когда в отношении них были инициированы уголовные производства. Об этом сообщается в журналистском расследовании "Украинской правды".

Журналисты заметили в Вене объявленного в розыск Дениса Чернышова, который с 2016 по 2019 гг. был заместителем министра юстиции и длительное время работал в государственном "Укргазбанке". Сейчас Чернышов, а также другие должностные лица, в частности, Кирилл Шевченко (бывший руководитель Национального банка Украины), подозреваются Национальным антикоррупционным бюро в растрате 200 млн гривен.

Денис Чернышов Fullscreen
Денис Чернышов, бывший замминистра юстиции Украины. Ныне в розыске

По наблюдениям журналистов, бывший руководитель Нацбанка много времени проводит дома.

Дом бывшего руководителя Нацбанка Fullscreen
Дом бывшего руководителя Нацбанка
Сюжет "УП" о состоятельных украинцах в Вене

В сети можно найти компанию, которая владеет пентхаусом в доме Шевченко

Компания, которая владеет пентхаусом в доме Шевченко Fullscreen
Компания, которая владеет пентхаусом в доме Шевченко

Одна из особенностей дома в том, что на первом этаже есть спа-салон и фитнес-центр. Прежде в этом доме жил состоятельный венский класс.

Кирилл Шевченко, Денис Чернышов Fullscreen
Кирилл Шевченко в компании Дениса Чернышова

СМИ опубликовали фото Шевченко с фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Александром Грановским.

Фото Шевченко Fullscreen
Фото Шевченко с фигурантом расследования НАБУ Александром Грановским

В Вене можно встретить и других украинских политиков и влиятельных граждан, находящихся в розыске.

Александр Тупицкий Fullscreen
Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий

Аграрного миллионера Олега Бахматюка, находящегося в розыске еще с 2019 года, подозревают в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Олег Бахматюк Fullscreen
Олег Бахматюк

Журналистам также удалось встретить Бахматюка в компании главного редактора пророссийского сайта "Страна.юа" Игоря Гужвы, сбежавшего за границу в 2017 году. С августа 2021 года и Гужва, и сайт находятся под санкциями СНБО.

Бахматюк и Гужва Fullscreen
Бахматюк и Гужва провели встречу в пятизвездочном отеле Kempinski.

Бахматюк и Гужва провели встречу в пятизвездочном отеле Kempinski.

Аграрный миллионер Олег Бахматюк Fullscreen
Аграрный миллионер Олег Бахматюк

В пригороде Вены есть коттеджный городок, официальными владельцами которого считаются дети Олега Бахматюка. Отец подарил им свой дом в 2016 году после того, как в отношении него было начато расследование.

Дом, подаренный Бахматюком детям Fullscreen
Дом, подаренный Бахматюком детям

Журналисты также заметили в Вене Игоря Воронова, украинского бизнесмена и коллекционера. Он проводил встречу с бывшим представителем "Блока Петра Порошенко"

Игорь Воронов Fullscreen
Игорь Воронов

Новый Mercedes S-класса стоимостью более 100 тысяч долларов с украинскими номерными знаками, принадлежащий народному депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрию Андриевскому.

Mercedes S-класса Fullscreen
Mercedes S-класса

Воронов в Вене проводит встречу с другими гражданами Украины, которые также во время действия военного положения каким-то образом оказались в Вене.

Встреча Воронова с другими людьми. Fullscreen
Встреча Игоря Воронова с другими людьми.
Фото: Скрин видео

Журналисты также встретили возле отеля Артура Чечеткина, зятя лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По информации "УП", дочь Тимошенко сейчас с семьей проживает в Дубае.

Перед масштабным российским вторжением в Дубае около месяца провела и сама Юлия Владимировна.

Зять Тимошенко Fullscreen
Зять Тимошенко

А недавно Тимошенко и сама посетила австрийскую столицу.

Юлия Тимошенко Fullscreen
Юлия Тимошенко

Журналисты также видели брата известного украинского бизнесмена Бориса Кауфмана, который входит в топ-50 самых состоятельных граждан Украины, Максима Кауфмана.

Максим Кауфман Fullscreen
Максим Кауфман

Журналисты также встретили главу правления "Київміськбуд" Игоря Кушнира.

Игорь Кушнир Fullscreen
Игорь Кушнир
Игорь Кушнир Fullscreen
Игорь Кушнир

Был замечен автомобиль депутата запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича и автомобиль, зарегистрированный на отца бывшего депутата от "БПП" Сергея Березенко.

Автомобиль Игоря Абрамовича Fullscreen
Автомобиль Игоря Абрамовича

Владимир Вильчинский, возглавлявший при президентстве Януковича один из отделов экономической контрразведки.

Владимир Вильчинский Fullscreen
Владимир Вильчинский

"Мерседес", зарегистрированный на фармацевтическую фирму "Дарница". На фото — сестра владельца фирмы и бывшего депутата "БПП" Глеба Загория с мужем Дмитрием Огневым.

Сестра владельца фармацевтической фирмы "Дарница" Fullscreen
Сестра владельца фармацевтической фирмы "Дарница"

На "Мерседесе" 2021 года выпуска в венский отель Hyatt приезжал бывший руководитель Николаевского управления по борьбе с организованной преступностью МВД и бывший руководитель департамента безопасности "Нафтогаза" Владимир Лупащенко.

Владимир Лупащенко Fullscreen
Владимир Лупащенко
Владимир Лупащенко Fullscreen
Владимир Лупащенко
Владимир Лупащенко
Владимир Лупащенко

Один из ближайших соратников экс-президента Леонида Кучмы Александр Волков.

Александр Волков Fullscreen
Александр Волков
Александр Волков Fullscreen
Александр Волков
Александр Волков
Александр Волков

Range Rover, зарегистрированный на компанию сына бывшего спикера ВР Владимира Литвина Ивана. На нем в школу Amadeus привозят детей.

Автомобиль сына Владимира Литвина Fullscreen
Автомобиль сына Владимира Литвина

Литвин женат на дочери нардепа Андрея Деркача, обвиненного в госизмене.

По наблюдениям журналистов, в Вене невозможно проехать по какой-либо улице и не заметить хотя бы один автомобиль премиум-класса с украинскими номерами.

Напомним о батальоне "Монако" 2: журналисты нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса, а также машины ФК "Динамо".

Ранее Фокус сообщал о виллах в Ницце и украинских бизнесменах, которые прячутся от войны на VIP-курортах.