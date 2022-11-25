Батальйон "Відень 2": ЗМІ знайшли в Австрії Тимошенко з зятем, соратника Кучми та ексглаву НБУ (фото)

У столиці Австрії журналісти також помітили оголошеного в розшук заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, головного редактора проросійського сайту "Страна.юа" Ігоря Гужву, сина колишнього спікера Володимира Литвина та скандального соратника експрезидента Леоніда Кучми Олександра Волкова.

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За кордоном перебувають багато колишніх українських чиновників і бізнесменів, які виїхали після початку війни або ще раніше, коли щодо них були ініційовані кримінальні провадження. Про це повідомляється у журналістському розслідуванні "Української правди".

Журналісти помітили у Відні оголошеного у розшук Дениса Чернишова, який з 2016 по 2019 рр. був заступником міністра юстиції та тривалий час працював у державному "Укргазбанку". Наразі Чернишов, а також інші посадові особи, зокрема Кирило Шевченко (колишній керівник Національного банку України), підозрюються Національним антикорупційним бюро у розтраті 200 млн гривень.

[ + – ] Денис Чернишов, колишній заступник міністра юстиції України. Нині у розшуку

За спостереженнями журналістів, колишній керівник Нацбанку багато часу проводить вдома.

[ + – ] Будинок колишнього керівника Нацбанку

[ + – ] Сюжет "УП" про заможних українців у Відні

У мережі можна знайти компанію, якій належить пентхаус у будинку Шевченка.

[ + – ] Компанія, якій належить пентхаус у будинку Шевченка

Одна з особливостей будинку полягає в тому, що на першому поверсі є спа-салон та фітнес-центр. Насамперед у цьому будинку жив заможний віденський клас.

[ + – ] Кирило Шевченко в компанії Дениса Чернишова

ЗМІ опублікували фото Шевченка з фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Олександром Грановським.

[ + – ] Фото Шевченка з фігурантом розслідування НАБУ Олександром Грановським

У Відні можна зустріти й інших українських політиків та впливових громадян, які перебувають у розшуку.

[ + – ] Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Аграрного мільйонера Олега Бахматюка, який перебуває в розшуку ще з 2019 року, підозрюють у присвоєнні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

[ + – ] Олег Бахматюк

Журналістам також вдалося зустріти Бахматюка в компанії головного редактора проросійського сайту "Країна.юа" Ігоря Гужви, який втік за кордон у 2017 році. З серпня 2021 року і Гужва, і сайт перебувають під санкціями РНБО.

[ + – ] Бахматюк та Гужва провели зустріч у п'ятизірковому готелі Kempinski.

Бахматюк та Гужва провели зустріч у п'ятизірковому готелі Kempinski.

[ + – ] Аграрний мільйонер Олег Бахматюк

У передмісті Відня є котеджне містечко, офіційними власниками якого вважаються діти Олега Бахматюка. Батько подарував їм свій будинок у 2016 році після того, як щодо нього було розпочато розслідування.

[ + – ] Дім, подарований Бахматюком дітям

Журналісти також помітили у Відні Ігоря Воронова, українського бізнесмена та колекціонера. Він проводив зустріч з колишнім представником "Блоку Петра Порошенка"

[ + – ] Ігор Воронов

Новий Mercedes S-класу вартістю понад 100 тисяч доларів з українськими номерними знаками, який належить народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Дмитру Андрієвському.

[ + – ] Mercedes S-класу

Воронов у Відні проводить зустріч з іншими громадянами України, які також під час дії воєнного стану якось опинились у Відні.

[ + – ] Зустріч Ігоря Воронова з іншими людьми Фото: Скрин видео

Журналісти також зустріли біля готелю Артура Чечоткіна, зятя лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За інформацією "УП", дочка Тимошенко зараз з сім'єю проживає в Дубаї.

Перед масштабним російським вторгненням у Дубаї близько місяця провела сама Юлія Володимирівна.

[ + – ] Зять Тимошенко

А нещодавно Тимошенко й сама завітала до австрійської столиці.

[ + – ] Юлія Тимошенко

Журналісти також бачили брата відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана, який входить до топ 50 найзаможніших громадян України Максима Кауфмана.

[ + – ] Максим Кауфман

Журналісти також зустріли голову правління "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

[ + – ] Ігор Кушнір

[ + – ] Ігор Кушнір

Було помічено автомобіль депутата забороненої ОПЗЖ Ігоря Абрамовича та автомобіль, зареєстрований на батька колишнього депутата від "БПП" Сергія Березенка.

[ + – ] Автомобіль Ігоря Абрамовича

Володимир Вільчинський, який очолював за президентства Януковича один з відділів економічної контррозвідки.

[ + – ] Володимир Вільчинський

"Мерседес", зареєстрований на фармацевтичній фірмі "Дарниця". На фото — сестра власника фірми та колишнього депутата "БПП" Гліба Загорія з чоловіком Дмитром Огнєвим.

[ + – ] Сестра власника фармацевтичної фірми "Дарниця"

На "Мерседесі" 2021 року випуску у віденський готель Hyatt приїжджав колишній керівник Миколаївського управління боротьби з організованою злочинністю МВС та колишній керівник департаменту безпеки "Нафтогазу" Володимир Лупащенко.

[ + – ] Володимир Лупащенко [ + – ] Володимир Лупащенко

Один з найближчих соратників експрезидента Леоніда Кучми Олександр Волков.

[ + – ] Олександр Волков [ + – ] Олександр Волков

Range Rover, зареєстрований на компанію сина колишнього речника ВР Володимира Литвина Івана. На ньому привозять дітей до школи Amadeus.

[ + – ] Автомобіль сина Володимира Литвина

Литвин одружений з дочкою нардепа Андрія Деркача, звинуваченого в держзраді.

За спостереженнями журналістів, у Відні неможливо проїхати будь-якою вулицею і не помітити хоча б один автомобіль преміумкласу з українськими номерами.

Нагадаємо про батальйон "Монако" 2: журналісти знайшли на VIP-курорті пасинка Кернеса, дочку Суркіса, а також машини ФК "Динамо".

Раніше Фокус повідомляв про вілли у Ніцці та українських бізнесменів, які ховаються від війни на VIP-курортах.