Киев возвращается к плановым отключениям света: Кличко отчитался о ремонте (видео)

Пока у 25% киевских домов нет электроснабжения, зато почти у всех есть вода и отопление. Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы улучшить ситуацию.

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По состоянию на утро 26 ноября ситуация с водой, светом и отоплением в Киеве остается сложной, но немного улучшилась. Мэр Виталий Кличко отчитался о проделанной работе на телеканале "Київ".

Глава города напомнил, что критическая инфраструктура сильно повреждена, однако власти делают все возможное, чтобы наладить электро, водо и теплоснабжение во всех домах столицы. В настоящее время теплом обеспечены 95% жителей Киева, в ближайшее время отопление обещают включить во всех зданиях, с водой проблем нет.

В то же время, по данным Кличко, 25% жителей Киева находятся без электроснабжения. Мэр предполагает, что уже завтра, 27 ноября, столица вернется к плановым графикам отключениям света вместо аварийных.

"Мы сможем четко говорить и ориентировать киевлян по времени отключений. Это намного удобнее, чтобы зарядить павербанки, знать, когда можно пользоваться электричеством", — отметил Витаилй Кличко.

Глава столицы добавил, что тепло, вода и свет возвращаются в дома благодаря усилиям более трех тысяч работников коммунальных предприятий, которые трудятся круглосуточно уже несколько недель, в первую очередь "Киевоблэнерго". По мнению Кличко, коммунальщики сделали "невозможное" для возобновления поставок. В Киеве сейчас действуют 436 "Пунктов несокрушимости", где горожане могут погреться и зарядить гаджеты во время перебоев.

Ранее ДТЭК предупредила, что свет в Киеве будут включать всего на 2-3 часа. Как отметила компания, специалисты пытаются вернуть подачу энергии хотя бы на уровне, который был до ракетного обстрела 23 ноября.

Фокус выяснил, как можно установить генератор в многоэтажке. Запустить технику для бесперебойного электроснабжения в квартирах реально и законно, если выполнить ряд важных условий.