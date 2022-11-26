Київ повертається до планових відключень світла: Кличко прозвітував про ремонт (відео)

Поки 25% київських будинків не мають електропостачання, зате майже всі мають воду й опалення. Комунальники працюють цілодобово, аби покращити ситуацію.

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Станом на ранок 26 листопада ситуація з водою, світлом та опаленням у Києві залишається складною, але трохи покращала. Мер Віталій Кличко прозвітував про виконану роботу на телеканалі "Київ".

Глава міста нагадав, що критична інфраструктура сильно пошкоджена, проте влада робить все можливе, щоб налагодити електро, водо- та теплопостачання у всіх будинках столиці. Наразі теплом забезпечено 95% мешканців Києва, найближчим часом опалення обіцяють ввімкнути в усіх будинках, з водою проблем немає.

Водночас, за даними Кличка, 25% мешканців Києва перебувають без електропостачання. Мер припускає, що вже завтра, 27 листопада, столиця повернеться до планових графіків відключень світла замість аварійних.

"Ми зможемо чітко говорити й орієнтувати киян за часом відключень. Це набагато зручніше, щоб зарядити павербанки, знати, коли можна користуватися електрикою", — зазначив Віталій Кличко.

Глава столиці додав, що тепло, вода та світло повертаються до будинків завдяки зусиллям понад трьох тисяч працівників комунальних підприємств, які працюють цілодобово вже кілька тижнів, насамперед "Київобленерго". На думку Кличка, комунальники зробили "неможливе" для відновлення постачання. У Києві зараз діють 436 "Пунктів незламності", де містяни можуть погрітися та зарядити гаджети під час перебоїв.

Раніше ДТЕК попередила, що світло в Києві вмикатимуть лише на 2-3 години. Як зазначила компанія, фахівці намагаються повернути подавання енергії хоч би на рівні, який був до ракетного обстрілу 23 листопада.

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