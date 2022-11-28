Карту "Пунктів незламності" в Украине изменили: объекты разделили на 3 класса (фото)
Основная категория объектов — это точки, организованные местными властями и ГСЧС, где есть генераторы и оборудование для поддержки тепла. По задумке, в таких пунктах должен быть интернет, но по этой части план выполнили не до конца.
Онлайн карту "Пунктів незламності" в Украине обновили и разбили на категории. Об этом написал в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Теперь на карте будут отображаться три основных категории "Пунктів незламності":
- Объекты, организованные областными властями и ГСЧС. В них есть генератор (для подзарядки гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе и аптечки (обозначены на карте желтым значком);
- "Пункти незламності" ответственного бизнеса, где есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты (синий значок на карте);
- Магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).
"Будем постоянно инспектировать "Пункти незламності" для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", — заключил Тимошенко.
"Пункти незламності" — где есть интернет?
Стоит отметить, что интернет есть не во всех заявленных пунктах, которые обозначены желтым значком. При наведении на объекты в ряде городов в графе "Старлинк" и "Оптоволоконное подключение к сети интернет" стоит "нет".
Такая ситуация наблюдается в некоторых "Пунктах незламності" в Киеве и Харькове.
В Полтаве оптоволоконное подключение к интернету есть в большинстве пунктах.
Во Львове, судя по карте, больше представлены "Пункти незламності" ответственного бизнеса, где дают возможность зарядки гаджетов.
Полная карта "Пунктів незламності" по Украине доступна по ссылке.
Hromadske ранее сообщало, как работают некоторые пункты. Как оказалось, главный их недостаток в том, что их трудно сразу найти.
"При отсутствии мобильного интернета и связи в значительной части города карту, где указаны эти пункты, невозможно использовать. Даже при нормальном интернете карта может неправильно показывать ваше актуальное местонахождение", — заметили журналисты.
Напомним, что недавно из-за обустройства "Пунктів незламності" в Киеве разгорелся конфликт во власти. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул киевских чиновников в "профанациях с открытием объектов.
Мэр столицы Виталий Кличко доказывал, что в Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева и просил не заниматься манипуляциями.
В ответ на это глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал видео проверки работы "Пунктов незламності" в Киеве. На кадрах видео показаны нефункционирующие точки.