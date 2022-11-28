Карту "Пунктів незламності" в Украине изменили: объекты разделили на 3 класса (фото)

Основная категория объектов — это точки, организованные местными властями и ГСЧС, где есть генераторы и оборудование для поддержки тепла. По задумке, в таких пунктах должен быть интернет, но по этой части план выполнили не до конца.

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Онлайн карту "Пунктів незламності" в Украине обновили и разбили на категории. Об этом написал в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Теперь на карте будут отображаться три основных категории "Пунктів незламності":

Объекты, организованные областными властями и ГСЧС. В них есть генератор (для подзарядки гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе и аптечки (обозначены на карте желтым значком);

"Пункти незламності" ответственного бизнеса, где есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты (синий значок на карте);

Магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

"Будем постоянно инспектировать "Пункти незламності" для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", — заключил Тимошенко.

"Пункти незламності" — где есть интернет?

Стоит отметить, что интернет есть не во всех заявленных пунктах, которые обозначены желтым значком. При наведении на объекты в ряде городов в графе "Старлинк" и "Оптоволоконное подключение к сети интернет" стоит "нет".

Такая ситуация наблюдается в некоторых "Пунктах незламності" в Киеве и Харькове.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" в Киеве и Харькове

В Полтаве оптоволоконное подключение к интернету есть в большинстве пунктах.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" в Полтаве

Во Львове, судя по карте, больше представлены "Пункти незламності" ответственного бизнеса, где дают возможность зарядки гаджетов.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" во Львове

Полная карта "Пунктів незламності" по Украине доступна по ссылке.

Hromadske ранее сообщало, как работают некоторые пункты. Как оказалось, главный их недостаток в том, что их трудно сразу найти.

"При отсутствии мобильного интернета и связи в значительной части города карту, где указаны эти пункты, невозможно использовать. Даже при нормальном интернете карта может неправильно показывать ваше актуальное местонахождение", — заметили журналисты.

Напомним, что недавно из-за обустройства "Пунктів незламності" в Киеве разгорелся конфликт во власти. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул киевских чиновников в "профанациях с открытием объектов.

Мэр столицы Виталий Кличко доказывал, что в Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева и просил не заниматься манипуляциями.

В ответ на это глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал видео проверки работы "Пунктов незламності" в Киеве. На кадрах видео показаны нефункционирующие точки.