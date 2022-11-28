Карту "Пунктів незламності" в Україні змінили: об'єкти розділили на 3 класи (фото)

Основна категорія об'єктів — це точки, організовані місцевою владою та ДСНС, де є генератори й обладнання для підтримки тепла. За задумом, у таких пунктах має бути інтернет, але щодо цієї частини план виконали не до кінця.

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Онлайн карту "Пунктів незламності" в Україні оновили та розбили на категорії. Про це написав у Telegram заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Тепер на карті відображатимуться три основні категорії "Пунктів незламності":

Об'єкти, організовані обласною владою та ДСНС. Вони мають генератор (для підзарядки гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву й аптечки (позначені на карті жовтим значком);

"Пункти незламності" відповідального бізнесу, де є можливість безплатно зарядити гаджети (синій значок на карті);

Магазини, аптеки, АЗС і відділення банків, які працюватимуть у разі відключення електроенергії (не надають послуги заряджання гаджетів).

"Постійно інспектуватимемо "Пункти незламності" для контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу в скрутні моменти", — підсумував Тимошенко.

"Пункти незламності" — де є інтернет?

Варто зазначити, що інтернет є не в усіх заявлених пунктах, які позначені жовтим значком. Після наведення на об'єкти в низці міст у графі "Старлінк" і "Оптоволоконне підключення до мережі інтернет" стоїть "ні".

Така ситуація спостерігається в деяких "Пунктах незламності" в Києві та Харкові.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" в Києві та Харкові

У Полтаві оптоволоконне підключення до інтернету є в більшості пунктів.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" в Полтаві

У Львові, судячи з карти, найбільше представлені "Пункти незламності" відповідального бізнесу, де дають можливість зарядки гаджетів.

[ + – ] Карта "Пунктів незламності" у Львові

Повна карта "Пунктів незламності" в Україні доступна за посиланням.

Hromadske раніше повідомляло, як працюють деякі пункти. Як виявилося, головний їхній недолік у тому, що їх важко відразу знайти.

"За відсутності мобільного інтернету й зв'язку в значній частині міста карту, де зазначені ці пункти, неможливо використати. Навіть за нормального інтернету карта може неправильно показувати ваше актуальне місцезнаходження", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, що нещодавно через облаштування "Пунктів незламності" в Києві розгорівся конфлікт у владі. Президент України Володимир Зеленський закидав київським чиновникам "профанації з відкриттям об'єктів".

Мер столиці Віталій Кличко доводив, що в Києві облаштували понад 430 пунктів обігріву, та просив не займатися маніпуляціями.

У відповідь на це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія показав відео перевірки роботи "Пунктів незламності" в Києві. На кадрах відео показані точки, що не функціонують.