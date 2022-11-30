Вредит суверенитету Украины: СБУ выдвинула обвинение замглаве Госдумы РФ

Заместитель главы Госдумы РФ Александр Бабаков голосовал за так называемое "принятие в состав РФ" оккупированных территорий Украины. По информации правоохранителей, он является бенефициаром одной из украинских энергетических компаний.

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На основании данных СБУ следователи ГБР под руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову. Об том говорится на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Этот чиновник вредит суверенитету Украины, способствует военной агрессии России и голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей", — пишут в СБУ.

В публикации пишут о том, что Бабаков является конечным бенефициаром одной из украинских энергетических компаний. В ее управлении пребывают энергетические объекты в Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской и Черновицкой областях. Авторы сообщения отмечают, что энергетическая сфера на данный момент является одной из приоритетных мишеней для Российской Федерации.

В СБУ заявили, что Александр Бабаков подозревается за ч.3 ст. 100 Криминального кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Статьей предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Обыски в энергетических компаниях Украины

Ранее служба безопасности Украины проводила обыски в энергокомпании VS Energy, чтобы предотвратить пагубное влияние граждан РФ на украинскую энергетику. СМИ пишут, что владельцами акций компании могут быть Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Напомним, что Печерский районный суд Киева арестовал акции "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго"; "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго", а также выпущенные ценные бумаги на общую сумму 9,58 млрд грн. Владельцами ценных документов оказались граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Еще Фокус писал, что из-за ракетных атак Российской Федерации из строя выведены почти 50% энергетической системы Украины. Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в оборудовании и финансовой помощи для закупки дополнительных объемов газа.