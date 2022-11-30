Шкодить суверенітету України: СБУ висунула звинувачення заступнику голови Держдуми РФ

Заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков голосував за так зване "прийняття до складу РФ" окупованих територій України. За інформацією правоохоронців, він є бенефіціаром однієї з українських енергетичних компаній.

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На підставі даних СБУ слідчі ДБР під керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі Служби безпеки України.

"Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської і Запорізької областей", — пишуть в СБУ.

У публікації пишуть, що Бабаков є кінцевим бенефіціаром однієї з українських енергетичних компаній. В її управлінні перебувають енергетичні об'єкти у Херсонській, Кіровоградській, Житомирській, Рівненській і Чернівецькій областях. Автори повідомлення зазначають, що енергетична сфера наразі є однією з пріоритетних мішеней для Російської Федерації.

В СБУ заявили, що Олександра Бабакова підозрюють за ч. 3 ст. 100 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Статтею передбачено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Обшуки в енергетичних компаніях України

Раніше служба безпеки України проводила обшуки в енергокомпанії VS Energy, щоб запобігти згубному впливу громадян РФ на українську енергетику. ЗМІ пишуть, що власниками акцій компанії можуть бути Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заарештував акції "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробенерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", а також випущені цінні папери на загальну суму 9,58 млрд грн. Власниками цінних документів виявилися громадяни РФ Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін.

Ще Фокус писав, що через ракетні атаки Російської Федерації з ладу виведено майже 50% енергетичної системи України. Прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль заявив, що Україна потребує обладнання і фінансової допомоги для закупівлі додаткових обсягів газу.