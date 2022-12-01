Первый день зимы: в центре Киева большое ДТП с пятью автомобилями (видео)

Авария произошла под Воздухофлотским мостом. Из-за происшествия в центре Киева образовалась большая пробка.

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Сегодня 1 декабря в Киеве на проспекте Победы под Воздухофлотским мостом произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко сообщается, что вероятной причиной аварии могли стать действия водителя BMW, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В столичных пабликах опубликовали видео с места происшествия под названием "Утро начинается не с кофе". На видео головокружительной аварии можно увидеть три полицейских автомобиля, одна машина опрокинулась на бок, а по дороге разбросаны обломки авто.

"Будем надеяться что никто не пострадал, но собирается большая пробка в центр города", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители, но о пострадавших пока неизвестно.

[ + – ] Из-за ДТП в центре Киева образовалась пробка

По предварительным данным патрульной полиции Киева, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Lexus, Jeep, Infiniti и Geely, которые двигались в попутном направлении. Во время ДТП водители повреждений не получили. Пассажирке одного из транспортных средств была оказана медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась.

[ + – ] Виновник аварии оказался в нетрезвом состоянии

У виновника аварии с помощью прибора Драгер установили уровень алкоголя в крови — 1,47 промилле. Инспекторы составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что по данным Нацполиции за последнее время в Украине уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий. По словам главы ведомства Игоря Клименко, общий показатель преступности снизился на 16%, а количество ДТП сократилось на 13%.

Пресс-офицер киевской патрульной полиции Андрей Молокоедов 28 ноября в эфире телеканала "Киев" заявил, что в украинской столице в 6 раз увеличилось количество погибших в дорожных авариях после веерных отключений электроэнергии. А количество происшествий с участием пешеходов увеличилось вдвое.