Перший день зими: у центрі Києва велика ДТП з п'ятьма автомобілями (відео)

Аварія сталася під Повітрофлотським мостом. Через подію у центрі Києва утворився великий затор.

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Сьогодні 1 грудня у Києві на проспекті Перемоги під Повітрофлотським мостом сталася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів. У Telegram-каналі радника глави МВС України Антона Геращенка повідомляється, що ймовірною причиною аварії могли стати дії водія BMW, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У столичних пабліках опублікували відео з місця події під назвою "Ранок починається не з кави". На відео запаморочливої аварії можна побачити три автомобілі поліції, одна машина перекинулася на бік, а дорогою розкидані уламки авто.

"Сподіватимемося, що ніхто не постраждав, але утворюється великий затор в центрі міста", — йдеться в повідомленні.

Обставини та причини події встановлять правоохоронці, але про постраждалих наразі невідомо.

[ + – ] Через ДТП у центрі Києва утворився затор

За попередніми даними патрульної поліції Києва, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілями Lexus, Jeep, Infiniti та Geely, які рухалися у попутному напрямку. Під час ДТП водії ушкоджень не зазнали. Пасажирці одного з транспортних засобів було надано медичну допомогу, але від госпіталізації вона відмовилася.

[ + – ] Винуватець аварії опинився у нетверезому стані

У винуватця аварії за допомогою приладу Драгер встановили рівень алкоголю в крові — 1,47 проміле. Інспектори склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та за ч. 2 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялося, що за даними Нацполіції останнім часом в Україні зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод. За словами глави відомства Ігоря Клименка, загальний показник злочинності знизився на 16%, а кількість ДТП скоротилася на 13%.

Пресофіцер київської патрульної поліції Андрій Молокоєдов 28 листопада в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що в українській столиці у 6 разів збільшилася кількість загиблих у дорожніх аваріях після віялових відключень електроенергії. А кількість пригод за участю пішоходів побільшала вдвічі.