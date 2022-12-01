Плюси блекауту: у поліції розповіли, як знизилася злочинність під час відключень світла

За останній тиждень загальний показник злочинів в Україні зменшився на 16%, а кількість ДТП скоротилася на 13%.

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Голова Національної поліції України Ігор Клименко 1 грудня надав офіційну інформацію про криміногенну ситуацію в Україні протягом останнього тижня. За даними, загальний показник правопорушень з 23 листопада до 30 листопада в Україні знизився на 16% порівняно з позаминулим тижнем.

"З 23 листопада, коли російські ракети завдали ще однієї шкоди об'єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів", — повідомив Клименко.

Ці заходи принесли позитивні результати. У результаті загальний рівень злочинності знизився на 16%, зокрема поменшало повідомлень про:

шахрайство (на 24%);

викрадення транспортних засобів (на 23%);

крадіжки (на 7%);

пограбування (на 3%).

Ситуація на дорогах України

У цей період змінилася ситуація з кількістю дорожньо-транспортних пригод на дорогах України. За словами Клименка, загалом кількість ДТП зменшилась на 13%, водночас на 22% знизилася кількість подій, де люди зазнали травм і на 5% — пригод зі смертельними наслідками.

"Ситуація під контролем. Національна поліція України працює", — підсумував Клименко, нагадавши, зокрема, що в центрах Нацполіції громадяни можуть зігрітися та підзарядити свої мобільні пристрої.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через генератор. За словами голови Нацполіції регіону Андрія Нєбитова, люди використовували генератори для освітлення, але знехтували правилами експлуатації пристроїв. В результаті одна людина загинула.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті якого були вражені об'єкти критичної інфраструктури. Від обстрілу постраждали не лише об'єкти енергетики. У Києві було зафіксовано прильоти багатоповерхівками, що призвело до жертв серед мирного населення.