Плюси блекауту: у поліції розповіли, як знизилася злочинність під час відключень світла
За останній тиждень загальний показник злочинів в Україні зменшився на 16%, а кількість ДТП скоротилася на 13%.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко 1 грудня надав офіційну інформацію про криміногенну ситуацію в Україні протягом останнього тижня. За даними, загальний показник правопорушень з 23 листопада до 30 листопада в Україні знизився на 16% порівняно з позаминулим тижнем.
"З 23 листопада, коли російські ракети завдали ще однієї шкоди об'єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів", — повідомив Клименко.
Ці заходи принесли позитивні результати. У результаті загальний рівень злочинності знизився на 16%, зокрема поменшало повідомлень про:
- шахрайство (на 24%);
- викрадення транспортних засобів (на 23%);
- крадіжки (на 7%);
- пограбування (на 3%).
Ситуація на дорогах України
У цей період змінилася ситуація з кількістю дорожньо-транспортних пригод на дорогах України. За словами Клименка, загалом кількість ДТП зменшилась на 13%, водночас на 22% знизилася кількість подій, де люди зазнали травм і на 5% — пригод зі смертельними наслідками.
"Ситуація під контролем. Національна поліція України працює", — підсумував Клименко, нагадавши, зокрема, що в центрах Нацполіції громадяни можуть зігрітися та підзарядити свої мобільні пристрої.Важливо
Раніше повідомлялося, що на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через генератор. За словами голови Нацполіції регіону Андрія Нєбитова, люди використовували генератори для освітлення, але знехтували правилами експлуатації пристроїв. В результаті одна людина загинула.
Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті якого були вражені об'єкти критичної інфраструктури. Від обстрілу постраждали не лише об'єкти енергетики. У Києві було зафіксовано прильоти багатоповерхівками, що призвело до жертв серед мирного населення.