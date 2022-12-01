Плюсы блэкаута: в полиции рассказали, как снизилась преступность во время отключений света

За последнюю неделю общий показатель преступлений в Украине снизился на 16%, а количество ДТП сократилось на 13%.

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко 1 декабря предоставил официальную информацию о криминогенной ситуации в Украине на протяжении последней недели. Согласно данным, общий показатель правонарушений с 23 ноября по 30 ноября в Украине снизился на 16% по сравнению с позапрошлой неделей.

"С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли еще один ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов", — сообщил Клименко.

Данные меры принесли положительные результаты. В итоге общий уровень преступности снизился на 16%, при этом стало меньше сообщений о:

мошенничестве (на 24%);

угоне транспортных средств (на 23%);

кражах (на 7%);

ограблениях (на 3%).

Ситуация на дорогах Украины

В этот период изменилась ситуация с количеством дорожно транспортных происшествий на дорогах Украины. По словам Клименко, в целом количество ДТП уменьшилось на 13%, при этом на 22% снизилось количество происшествий, где люди получили травмы и на 5% — происшествий со смертельным исходом.

"Ситуация под контролем. Национальная полиция Украины работает", — подытожил Клименко, напомнив при этом, что в центрах Нацполиции граждане могут согреться и подзарядить свои мобильные устройства.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за генератора. По словам главы Нацполиции региона Андрея Небитова, люди использовали генераторы для освещения, но пренебрегли правилами эксплуатации устройств. В результате один человек погиб.

Напомним, 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого были поражены объекты критической инфраструктуры. От обстрелов пострадали не только объекты энергетики. В Киеве были зафиксированы прилеты по многоэтажкам, что привело к жертвам среди мирного населения.