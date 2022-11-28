Відключення світла в Києві: кількість загиблих у ДТП збільшилась у 6 разів (відео)

За даними патрульної поліції, аварії більш ніж у 2 рази почали ставатися на пішохідних переходах. Ступінь тяжкості травм постраждалих погіршився.

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У Києві в 6 разів побільшало загиблих у дорожніх аваріях після віялових відключень електроенергії. Про це сказав в ефірі телеканалу "Київ" пресофіцер патрульної поліції столиці Андрій Молокоєдов.

"Приблизно на 55% збільшилася кількість аварій з постраждалими. Якщо брати пішоходів, то вдвічі збільшилися дорожні пригоди за їх участю", — заявив він.

Молокоєдов зазначив, що більш ніж удвічі побільшало ДТП на пішохідних переходах. Після віялових відключень світла ступінь тяжкості травм унаслідок ДТП погіршився, констатував поліцейський.

У Києві, за словами пресофіцера, встановлені знаки пріоритету на всіх перехрестях, і водії повинні ними користуватися.

Патрульна поліція столиці збільшила кількість екіпажів регулювальників після масованих ракетних ударів армії Росії 10 листопада.

"У Києві понад 700 перехресть і 55 — найбільш критичні, вони знаходяться на контролі", — підсумував Молокоєдов.

Нагадаємо, що за 10 місяців цього року на дорогах України поліцейські зафіксували понад 14,6 тисячі ДТП, в яких загинула 2 161 людина. Патрульні впевнені в необхідності повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Про збільшення аварій на дорогах говорили також у жовтні. За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив про частіші відключення електрики в країні. У Києві діють екстрені відключення електроенергії, але енергокомпанія ДТЕК обіцяє постаратися, щоб світло було не більше 5 годин.