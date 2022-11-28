Отключения света в Киеве: число погибших в ДТП увеличилось в 6 раз (видео)

По данным патрульной полиции, аварии более чем в 2 раза стали случаться на пешеходных переходах. Степень тяжести травм пострадавших ухудшилась.

Related video

В Киеве в 6 раз увеличилось количество погибших в дорожных авариях после веерных отключений электроэнергии. Об этом сказал в эфире телеканала "Киев" пресс-офицер патрульной полиции столицы Андрей Молокоедов.

"Примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с их участием", — заявил он.

Молокоедов отметил, что более чем в 2 раза увеличилось число ДТП на пешеходных переходах. После веерных отключений света степень тяжести травм в результате ДТП ухудшилась, констатировал полицейский.

В Киеве, по словам пресс-офицера, установлены знаки приоритета на всех перекрестках и водители должны ими пользоваться.

Патрульная полиция столицы увеличила в разы количество экипажей регулировщиков после массированных ракетных ударов армии России 10 ноября.

"В Киеве более 700 перекрестков и 55 — наиболее критические, они находятся на контроле", — подытожил Молокоедов.

Напомним, что за 10 месяцев этого года на дорогах Украины полицейские зафиксировали более 14,6 тысяч ДТП, в которых погиб 2161 человек. Патрульные уверены в необходимости вернуть штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

Об увеличении аварий на дорогах говорили также в октябре. По словам замначальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил о более частых отключениях электричества в стране. В Киеве действуют экстренные отключения электроэнергии, но энергокомпания ДТЭК обещает постараться, чтобы свет отсутствовал не более 5 часов.