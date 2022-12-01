Беар Гриллс покажет выпуск о выживании в Украине: в Киеве он встретился с Зеленским (фото)

Ведущий популярного шоу "Выжить любой ценой" обещает показать миру другую сторону президента. Миллионы украинцев накануне зимы столкнулись с реальной борьбой за выживание, сказал он.

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Британский путешественник, ведущий популярного шоу "Man vs. Wild" ("Выжить любой ценой") Беар Гриллс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. О встрече с главой государства он написал в Instagram.

Беар Гриллс опубликовал фотографии поездки в Киев и встречи с президентом. Ведущий снял в Украине программу о выживании.

"Это был для меня опыт, который не похож ни на что. В стране наступает зима, а инфраструктура подвергается атакам. Выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой", — подчеркнул британец.

Благодаря специальной программе Гриллса мир увидит сторону Владимира Зеленского, которую никогда раньше не показывали, заинтриговал ведущий.

"Я хотел спросить, как он реально справляется с этим и получил гораздо больше. Программа скоро. Спасибо, Владимир Зеленский, за гостеприимство в такое тяжелое время. Будьте сильными", – заключил он.

Судя по кадрам, Зеленский и Беар Гриллс посетили "Пункт незламності" и выпили там чай.

[ + – ] Президент поблагодарил Гриллса за визит в Украину

Президент поблагодарил Гриллса за визит в Украину.

"Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей", — написал он в Telegram.

Кто такой Беар Гриллс?

Эдвард Майкл "Беар" Гриллс – британский путешественник, телеведущий и писатель. Он получил известность благодаря программе "Выжить любой ценой" которая выходит на Discovery Channel с 2006 года. Передачи Гриллса — одни из самых рейтинговых.

Беар Гриллс без припасов и снаряжения появляется в разных точках земли и старается добраться до цивилизации. Он использует различные приемы выживания в экстремальных ситуациях в условиях дикой природы.

Напомним, что телеведущий Беар Гриллс приехал в Украину 30 ноября. Его увидели на одной из заправок со съемочной группой.

В соцсетях предположили, что автор шоу будет снимать жизнь украинцев в условиях полномасштабной войны с Россией.

Фокус в начале ноября писал о визите в Украину американского актера Шона Пенна. Он снимает документальный фильм об Украине. На встрече с Зеленским Шон Пенн ему статуэтку "Оскара".