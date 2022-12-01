Беар Гріллз покаже випуск про виживання в Україні: у Києві він зустрівся із Зеленським (фото)

Ведучий популярного шоу "Вижити за будь-яку ціну" обіцяє показати світові інший бік президента. Мільйони українців напередодні зими зіштовхнулися з реальною боротьбою за виживання, сказав він.

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Британський мандрівник, який веде популярне шоу "Man vs. Wild" ("Вижити за будь-яку ціну") Беар Гріллз зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про зустріч із главою держави він написав в Instagram.

Беар Гріллз опублікував фотографії поїздки до Києва та зустрічі з президентом. Ведучий зняв в Україні програму виживання.

"Це був для мене досвід, який не схожий ні на що. У країні настає зима, а інфраструктура атакується. Виживання для мільйонів людей стає реальною щоденною боротьбою", — наголосив британець.

Завдяки спеціальній програмі Гріллза світ побачить бік Володимира Зеленського, який ніколи раніше не показували, заінтригував ведучий.

"Я хотів запитати, як він реально справляється з цим і отримав набагато більше. Програма скоро. Дякую, Володимире Зеленський, за гостинність у такий важкий час. Будьте сильними", — сказав він.

Судячи з кадрів, Зеленський та Беар Гріллз відвідали "Пункт незламності" та випили там чай.

[ + – ] Президент подякував Гріллзу за візит до України

Президент подякував Гріллзу за візит до України.

"Важливо, щоб світ чув правду про боротьбу українців за свою свободу та демократію, про ракетний терор агресора проти наших людей", — написав він у Telegram.

Хто такий Беар Гріллз?

Едвард Майкл "Беар" Гріллз — британський мандрівник, телеведучий та письменник. Він отримав популярність завдяки програмі "Вижити за всяку ціну", яка виходить на Discovery Channel з 2006 року. Передачі Гріллза — одні з найрейтинговіших.

Беар Гріллз без запасів і спорядження з'являється в різних точках землі і намагається дістатися цивілізації. Він використовує різні прийоми виживання в екстремальних ситуаціях за умов дикої природи.

Нагадаємо, що телеведучий Беар Гріллз приїхав до України 30 листопада. Його побачили на одній із заправок зі знімальною групою.

У соцмережах припустили, що авторка шоу зніматиме життя українців в умовах повномасштабної війни з Росією.

Фокус на початку листопада писав про візит до України американського актора Шона Пенна. Він знімає документальний фільм про Україну. На зустрічі із Зеленським Шон Пенн йому подарував статуетку "Оскара".