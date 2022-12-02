Взрыв в Одессе: полиция опубликовала новые подробности трагедии (фото, видео)

Инцидент произошел в момент, когда взрывотехники и следователи приехали для осмотра подозрительного авто.

Related video

В результате взрыва, который прогремел возле здания ГСЧС в Одессе, различные ранения получили семь человек. Новые подробности ЧП публикует пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По данным ведомства, патрульные остановили транспортное средство на улице Прохоровской. В ходе проверки силовики выявили в багажнике автомобиля взрывоопасные предметы, из-за чего на место были вызвана следственно-оперативная группа.

В пресс-релизе сказано, что взрыв в Одессе прогремел в тот момент, когда взрывотехники и следователи приехали для осмотра подозрительного транспортного средства. Различные ранения получили семь человек, пять из которых — правоохранители.

"Всех их госпитализировали. В настоящее время на месте взрыва работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении Нацполиции региона.

[ + – ] 7 человек получили различные ранения в результате взрыва в Одессе

"Суспільне", ссылаясь на свои источники в правоохранительных ведомствах, сообщает, что среди пострадавших есть полицейские с переломом и ранением обломками. Два сотрудника после взрыва находятся в тяжелом состоянии.

"Здесь стояло много скорых, людей была куча. И, как я узнала, были ранены и убиты, но сколько, я не знаю", — рассказала в комментарии журналистам Карина Скляренко, которая видела, как скорая забирала тела двух человек.

Напомним, 2 декабря возле здания ГСЧС в Одессе прогремел мощный взрыв. Как информировали местные журналисты, мужчина бросил гранату при попытке его задержания, в результате чего ранения получили сотрудники полиции. Еще одна версия инцидента — сдетонировали материалы, которые взрывотехники привезли на экспертизу.

Также сообщалось, что 2 декабря ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру, а во время воздушной тревоги в областном центре прогремело несколько взрывов.