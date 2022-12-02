Вибух в Одесі: поліція опублікувала нові подробиці трагедії (фото, відео)

Інцидент стався у момент, коли вибухотехніки та слідчі приїхали для огляду підозрілого авто.

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Унаслідок вибуху, який прогримів біля будівлі ДСНС в Одесі, різні поранення отримали семеро людей. Нові подробиці НП публікує пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області.

За даними відомства, патрульні зупинили транспортний засіб на вулиці Прохоровській. Під час перевірки силовики знайшли в багажнику автомобіля вибухонебезпечні предмети, через що на місце було викликано слідчо-оперативну групу.

У пресрелізі сказано, що вибух в Одесі пролунав у той момент, коли вибухотехніки та слідчі приїхали для огляду підозрілого транспортного засобу. Різні поранення отримали семеро людей, п'ять з яких — правоохоронці.

"Усіх їх госпіталізували. Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Встановлюються обставини події", — йдеться у повідомленні Нацполіції регіону.

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"Суспільне", посилаючись на свої джерела у правоохоронних відомствах, повідомляє, що серед постраждалих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники після вибуху перебувають у тяжкому стані.

"Тут стояло багато швидких, людей було море. І, як я дізналася, були поранені та загиблі, але скільки, я не знаю", — розповіла в коментарі журналістам Карина Скляренко, яка бачила, як швидка забирала тіла двох людей.

Нагадаємо, 2 грудня біля будівлі ДСНС в Одесі пролунав потужний вибух. Як інформували місцеві журналісти, чоловік кинув гранату під час спроби його затримання, унаслідок чого поранення отримали співробітники поліції. Ще одна версія інциденту — здетонували матеріали, які вибухотехніки привезли на експертизу.

Також повідомлялося, що 2 грудня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру, а під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунало кілька вибухів.