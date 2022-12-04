Кража не повторится: в Нацполиции расскали, как будут охранять в дальнейшем граффити Бенкси

К охране граффити и других культурных объектов присоединятся тероборона, муниципальная стража и местные органы правопорядка Киевской области.

Related video

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона заявил о том, что правоохранители вместе с представителями местной власти уже нашли решение относительно дальнейшей защиты граффити Бэнкси и других культурных объектов от кражи. По его словам, теперь к их охране присоединятся тероборона и местные органы правопорядка.

По словам Небытова, если привлечь к охране местные структуры, то скорее всего ситуация с кражей больше не повторится.

"Охрана объектов культурного наследия и других таких ценностей относятся к компетенции местных органов власти. Мы уже приняли решение о привлечении добровольческих формирований территориальной общины, муниципальной стражи, местных органов правопорядка к обеспечению сохранности указанных рисунков", — отметил полицейский.

Небытов также сообщил, что группа лиц, которая демонтировала в Гостомеле экспонат всемирно известного художника, находится в следственном изоляторе. По факту правонарушения была возбуждена с 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

"Но в перспективе, это прецедент, потому что имущество не оценено, не имеет пока владельца и заявления от владельца, поэтому квалификация, я уверен, что будет меняться", — сказал Небытов.

Ранее глава киевской полиции рассказал, как злоумышленники пытались украсть граффити Бэнкси. По его словам они вырезали часть разрушенной стены, на которой был размещен рисунок, запаковали ее и пытались дальше транспортировать. Однако воры были задержаны, а граффити Бэнкси, украденное в Гостомеле, находится сейчас в Бучанском управлении полиции Киевской области.

Британский художник Бэнкси 11 ноября подтвердил авторство граффити с гимнасткой в городе Бородянка Киевской области.Сообщалось, что он успел создать семь граффити, два из которых оказались в Киеве.